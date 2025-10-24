Support
Nærbilde av fronten på Hue White and color ambiance Centris taklampe med 2 spotlys

Centris taklampe med 2 spotlys

Få praktisk og stemningsfull belysning med en og samme lysarmatur. Den hvite Centris har en fast taklampe og to spoter som kan vinkles hver for seg. Finn din unike stil og velg blant millioner av farger for hver av lyskildene i armaturen.

Varen er ikke lenger tilgjengelig

Høydepunkter

  • White and color ambiance
  • Integrert LED
  • Bluetooth-styring via app
  • Styres med app eller stemmen*
  • Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Se alle produktspesifikasjonene
Find your product manual

Spesifikasjoner

Design og utseende

  • Farge

    Hvitt

  • Materiale

    Metall

Holdbarhet

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Lysegenskaper

Diverse

Emballasjemål og vekt

Produktets mål og vekt

Service

Tekniske spesifikasjoner

Hva støttes

Annet

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay