Centris taklampe med 3 spotlight kryss
Få praktisk og stemningsfull belysning med en og samme lampe. Den svarte Centris har en fast taklampe og tre spotter som kan vinkles hver for seg. Finn din unike stil og velg blant millioner av farger for hver av lyskildene i lampen.
Nåværende pris er 5419,00 kr
Høydepunkter
- White and color ambiance
- Integrert LED
- Bluetooth-styring via app
- Styres med app eller stemmen*
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Design og utseende
Design og utseende
Farge
Svart
Materiale
Metall