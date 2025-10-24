Centris taklampe med 3 spotlight kryss
Få både funksjonell belysning og stemningsbelysning i én og samme lysarmatur. Den hvite Centris har en fast taklampe og tre spotlights som kan justeres individuelt. Still inn hvert lys i armaturen til en av de flere millioner fargene for å få et helt unikt resultat.
Nåværende pris er 5419,00 kr
Høydepunkter
- White and color ambiance
- Integrert LED
- Bluetooth-styring via app
- Styres med app eller stemmen*
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Hvitt
Materiale
Metall