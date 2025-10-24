Dobbel pakke E27
Sett farge på hjemmet ditt med disse to intelligente E27-lyspærene. Med et stort utvalg av farger, toner og muligheter, gir de den perfekte stemningen til atmosfæren for enhver anledning. Koble til Hue Bridge for å få tilgang til intelligente funksjoner og lysstyring.
Nåværende pris er 99,95 kr
Høydepunkter
- White and color ambiance
- Hue Bridge kreves
- 2 x E27-pære
- Hvitt og farget lys
- Kan dimmes
- Smart kontroll med Hue Bridge*
Spesifikasjoner
Lyskildens mål
Mål (BxHxD)
62x110