Two white E27 smart light bulbs with a matte finish and silver screw bases, shown with product packaging and Richer colors text.

Dobbel pakke E27

Sett farge på hjemmet ditt med disse to intelligente E27-lyspærene. Med et stort utvalg av farger, toner og muligheter, gir de den perfekte stemningen til atmosfæren for enhver anledning. Koble til Hue Bridge for å få tilgang til intelligente funksjoner og lysstyring.

Høydepunkter

  • White and color ambiance
  • Hue Bridge kreves
  • 2 x E27-pære
  • Hvitt og farget lys
  • Kan dimmes
  • Smart kontroll med Hue Bridge*
Spesifikasjoner

Lyskildens mål

  • Mål (BxHxD)

    62x110

Holdbarhet

Miljøet

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Garanti

Lysegenskaper

Emballasjemål og vekt

Informasjon

Strømforbruk

Produktets mål og vekt

Service

Tekniske spesifikasjoner

Kontrollsenteret

Lyspæren

Det som er i esken

Hva støttes

Annet

