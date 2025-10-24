Dobbelt Argenta-spotlight
Sett farge på hjemmet ditt med Hue Argenta. Ideelt til stue og soverom. Styr lyset via Bluetooth for å slå på og av, dimme og stille inn lysscener direkte i ett rom, eller koble til Hue Bridge for å få tilgang til alle funksjonene.
Nåværende pris er 2189,00 kr
Høydepunkter
- White and color ambiance
- Inkluderer GU10 LED-pære
- Bluetooth-styring via app
- Styres med app eller stemmen*
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Hvitt
Materiale
Metall