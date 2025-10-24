GU10 - spotlight
Denne smarte LED-lyskilden (GU10) skinner i millioner av nyanser av hvitt og farget lys, slik at du øyeblikkelig kan skape den rette stemningen i et hvilket som helst rom i hjemmet.
Energimerke G
Høydepunkter
- White and color ambiance
- Bluetooth-aktivert
- Hue Bridge aktivert
- Hvitt og farget lys
- Umiddelbar styring via Bluetooth
- Styres med app eller stemmen*
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Lyskildens mål
Mål (BxHxD)
50x58