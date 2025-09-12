* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.
Hue Festavia string light med runde lyspærer til utendørs bruk, 21 m
Skap en koselig glød eller fargerik feststemning rundt terrassen, verandaen eller et hvilket som helst uteområde. Denne lenken med runde lyspærer avgir en strålende visning av mettede farger eller hvitt lys, enten den lager en fargeovergang eller spiller av animerte lyseffekter. Et sikkert lavspenningssystem gjør at de kan kobles til en eksisterende stikkontakt ved hjelp av den medfølgende strømforsyningen.
Høydepunkter
- 21 m med 30 lyspærer
- Lyssterke lyspærer som kan byttes ut, med 50 lumen
- Lys med hele spekteret (1000–20000K)
- Musikksynkronisering og dynamiske effekter
- Lavspennings strømforsyning inkludert
Enkelt plug & play-oppsett
Festavia lyslenkene med runde lyspærer er lavvolts, noe som betyr at du enkelt kan koble dem til et eksisterende strømuttak ved hjelp av den medfølgende strømforsyningen. Ingen komplisert omkobling er nødvendig. Du kan også legge til lyslenker til et eksisterende lavvoltsoppsett og integrere dem med de andre lysene dine hvor som helst i uteområdet. Lyslenker med runde lyspærer kan ikke utvides fra ende til ende, men du kan koble to lyslenker til strømforsyningsenheten ved hjelp av en T-kontakt som følger med utvidelseslenken.
Bygd for å vare, uansett vær
Festavia lyslenker med runde lyspærer er designet for å kunne brukes utendørs året rundt, uansett om det regner, snør eller sola skinner. Du trenger ikke å pakke ned disse lysene – ha dem oppe ved enhver anledning. Hver av de slitesterke lyspærene med glassaktig utseende er vanntette, værbestandige, uknuselige og utskiftbare – bare i tilfelle!
Fest i et hav av farger, slapp av til en varm glød
Integrerte LED-lys i fullfarge med Chromasync™-teknologi får disse lyslenkene med runde lyspærer til å skinne i et sterkt hvitt og fargemettet lys som er perfekt for feiringer utendørs. Spiller du musikk til festen? Synkroniser lysene til låtene, og la fargene bevege seg etter musikken. Når det er tid for å slappe av, kan du dempe lysene til en ultra-lav glød i en hvilken som helst varm eller kald hvitnyanse. Gjør det ekstra koselig med en lysscene eller en spesialeffekt – for eksempel skinnende, levende lys.
Festens lys og sjel
Festavias runde lyspærer med sitt stilige og iøynefallende Lightguide-design gjør dem til et vakkert tilskudd til uteområdet ditt – uansett om de er på eller av! Hver Lightguide-lyspære har et karakteristisk indre rør som balanserer farge, lysstyrke og lysretning for optimal effekt. Tilpass dem slik du vil: Angi en gradient av flere farger for hele lenken, velg fra årstidsbestemte lysscener, eller bruk spesielle lyseffekter for å matche stemningen på fester, ved spesielle anledninger eller ved avslapning utendørs.
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Svart
Materiale
Syntetiske materialer