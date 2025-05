Slå automatisk på de lysene du ønsker

Utendørssensoren slår på Philips Hue-lysene automatisk når noen går forbi, ute eller inne. Ved å koble sensoren til broen din via Philips Hue-appen, kan du velge hvilke lys som skal slås på, også inne i selve huset. Velg også scenen eller lysinnstillingen som skal brukes. Den integrerte dagslyssensoren sørger for at lysene bare slås på når det faktisk er mørkt ute, slik at du kan spare energi.