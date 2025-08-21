Enkel plug-and-play-oppsett

Festavia lyslenkene med runde lyspærer er lavvolts, noe som betyr at du enkelt kan koble dem til et eksisterende strømuttak ved hjelp av den medfølgende strømforsyningen. Ingen komplisert omkobling er nødvendig. Du kan også legge til lyslenker til et eksisterende lavvoltsoppsett og integrere dem med de andre lysene dine hvor som helst i uteområdet.

Lyslenker med runde lyspærer kan ikke utvides fra ende til ende, men du kan koble to lyslenker til strømforsyningsenheten ved hjelp av en T-kontakt som følger med utvidelseslenken.