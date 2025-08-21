Support
Personlig feststemning

Globe string lights med runde lyspærer som gir et klassisk, kaféinspirert uttrykk til uteområdet ditt. Du bringer tilpasningen.

To Festavia utendørs lyslenker med gjennomsiktige, runde Lightguide smartlyspærer og svarte kabler
En kvinne danser på en uteplass under runde Festavia utendørs festlys som lyser i blått, rosa og hvitt smartlys

Fest i fulle farger, slapp av til en varm glød

Integrerte LED-lys i fullfarge med Chromasync™-teknologi får disse lyslenkene med runde lyspærer til å skinne i et sterkt hvitt og fargemettet lys som er perfekt for feiringer utendørs. 
Spille musikk til en fest? Synkroniser dem med sangene dine og se musikken få fargene til å bevege seg. 
Når det er på tide å slappe av, dim dem ned til en ultralav glød i en hvilken som helst nyanse av varmt til kjølig hvitt lys. Skap en ekstra koselig stemning med en lysscene eller en spesialeffekt – for eksempel glitrende levende lys.

En uteplass med sittegruppe om kvelden, opplyst av Festavias utendørs runde festlys som lyser i rosa, gule og lilla toner av smartlys

Festens lys og sjel

Festavias runde lyspærer med sitt stilige og iøynefallende Lightguide-design gjør dem til et vakkert tilskudd til uteområdet ditt – uansett om de er på eller av! Hver Lightguide-lyspære har et karakteristisk indre rør som balanserer farge, lysstyrke og lysretning for optimal effekt. Tilpass dem slik du vil: angi en gradient av flere farger over lyslenken, velg mellom sesongbaserte lysscener, eller bruk spesielle lyseffekter for å matche stemningen perfekt på fester, spesielle anledninger eller avslapning utendørs.

Utforsk musikksynkronisering
En vanntett Lightguide-lyspære fra Festavia utendørs runde festlys sprutet med vann og gløder i rosa smartlys

Bygget for å vare, uansett vær

Festavia lyslenker med runde lyspærer er designet for å kunne brukes utendørs året rundt, uansett om det regner, snør eller sola skinner. Du trenger ikke å pakke bort disse lysene – la dem stå oppe til enhver anledning. Hver av de slitesterke lyspærene med glassaktig utseende er vanntette, værbestandige, uknuselige og utskiftbare – bare i tilfelle!

En lenke med runde Festavia utendørs festlys med gjennomsiktige Lightguide-lyspærer, svart kabel og lavvolts strømforsyningsenhet

Enkel plug-and-play-oppsett 

Festavia lyslenkene med runde lyspærer er lavvolts, noe som betyr at du enkelt kan koble dem til et eksisterende strømuttak ved hjelp av den medfølgende strømforsyningen. Ingen komplisert omkobling er nødvendig. Du kan også legge til lyslenker til et eksisterende lavvoltsoppsett og integrere dem med de andre lysene dine hvor som helst i uteområdet.

Lyslenker med runde lyspærer kan ikke utvides fra ende til ende, men du kan koble to lyslenker til strømforsyningsenheten ved hjelp av en T-kontakt som følger med utvidelseslenken.

trenger en del

Trenger du en del?

Leter du etter reservedeler til dette produktet? Finn erstatningsstrømkabler, fester og mer for å gi lysene dine nytt liv.

Bla gjennom deler
* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke

