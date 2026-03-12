Hue Play bordlampe

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Nærbilde av fronten på Hue White and color ambiance Hue Play bordlampe
På lager
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Om Hue Play bordlampe

Play-bordlampen er det ideelle første skrittet mot en verden av Hue-underholdning. Synkroniser den med filmer, spill og musikk på TV-skjermen for å lage en fargerik gradient av vegglyseffekter som matcher all handlingen på skjermen. Legg til flere Hue-lys i underholdningsområdet for å få en virkelig altoppslukende surroundlysopplevelse med presis fargematching takket være Chromasync. Den kompakte Play-bordlampen er 60 cm høy og slank og passer godt på hver side av TV-skjermen, på arbeids- eller spillbord, for uavbrutt titting.

  • RGBWWIC-gradientlyseffekt
  • Chromasync presisjonsfargematching
  • Designet for enkel plassering
  • Koble til via HDMI sync box eller TV-appen
  • Styr og tilpass med Hue Bridge
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