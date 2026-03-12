Hue Play gulvlampe kompakt
Nåværende pris er 1619,00 kr
Nåværende pris er 1619,00 kr
Nyhet
På lager
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Om Hue Play gulvlampe kompakt
Play-gulvlampen er det ideelle første skrittet mot en verden av Hue-underholdning. Synkroniser den med filmer, spill og musikk på TV-skjermen for å lage en fargerik gradient av vegglyseffekter som matcher all handlingen på skjermen. Legg til flere Hue-lys i underholdningsområdet for å få en virkelig altoppslukende surroundlysopplevelse med presis fargematching takket være Chromasync. Play-gulvlampen er 122 cm høy med slank profil og passer godt på hver side av TV-en, i hjørner eller bak sofaen for uavbrutt titting.
- RGBWWIC-gradientlyseffekt
- Chromasync presisjonsfargematching
- Designet for enkel plassering
- Koble til via HDMI sync box eller TV-appen
- Styr og tilpass med Hue Bridge
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103144911
Lyskildens egenskaper
- Kan dimmes
- Ja
Design og utseende
- Farge
- Svart
- Materiale
- Plast
Holdbarhet
- Antall brytersykluser
- 20 000
- Nominell levetid
- 25 000
Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
- Justerbar høyde
- Nei
- Justerbart spothode
- Nei
- Batterier følger med
- Nei
- Velg farge
- Ja
- Integrert LED
- Ja
- Bærbar
- Nei
- Solenergi
- Nei
Lysegenskaper
- Fargegjengivelsesindeks (CRI)
- 80
- Fargetemperatur
- 2200-6500 K
- Tiden det tar før lyset er på 60 %
- 1
- Lysutbytte (vurdert) (Nom)
- 69
Diverse
- Spesielt designet for
- Underholdningsrom
- Stil
- Moderne
Emballasjemål og vekt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103144911
- Nettovekt
- 1,71 kg
- Bruttovekt
- 1,71 kg
- Høyde
- 1 309 mm
- Lengde
- 148 mm
- Bredde
- 143 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004321001
Strømforbruk
- Strømforbruk i standbymodus
- 0,1
- Effektforbruk
- 13
Produktets mål og vekt
- Kabellengde
- 1 500
- Total høyde
- 1 225 mm
- Total lengde
- 90 mm
- Total bredde
- 90 mm
Service
- Garanti
- To år
Tekniske spesifikasjoner
- Lumen på 4000 K
- 925
- Lysfarge
- Gradientfarget og hvitt lys (RGBICW)
- Strømnett
- 220–240 V
- IP-klasse
- IP20
- Beskyttelsesklasse
- Klasse II – dobbeltisolert
- Lyskilden kan byttes ut
- Nei
- Lumen på 2700 K
- 880
- Antall lyskilder
- 1
- UL: våte, fuktige eller tørre steder
- Fuktig område
- Radiofrekvensregistrering
- Ikke relevant
- Zigbee-repeaterfunksjonalitet
- Nei
- Monteringsalternativer
- Stående
Lyspæren
- Form
- Floor lamp
- Programvare kan oppgraderes
- Ja
Kameraet
- Lydalarm
- Nei
Bryteren
- Støttet kabling
- Koblet med nøytralleder
Hva støttes
- Kompatibel med effektfunksjonen
- Yes
- Philips Hue-appen
- Android 8.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- WiFi
- Fungerer uten Wi-Fi
- Definert støtteperiode
- Minimum 48 måneder etter introduksjonsdato
- Maks. antall tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikasjonsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-funksjonalitet
- Via Hue Bridge
Annet
- Brukerhåndbok
- Ingen håndbok tilgjengelig
- Avhending av produktet
- Ved slutten av (den økonomiske) levetiden skal produktet kastes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet ditt bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse
- Demontering
- Ingen demonteringsinformasjon tilgjengelig