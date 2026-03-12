Play-gulvlampen er det ideelle første skrittet mot en verden av Hue-underholdning. Synkroniser den med filmer, spill og musikk på TV-skjermen for å lage en fargerik gradient av vegglyseffekter som matcher all handlingen på skjermen. Legg til flere Hue-lys i underholdningsområdet for å få en virkelig altoppslukende surroundlysopplevelse med presis fargematching takket være Chromasync. Play-gulvlampen er 122 cm høy med slank profil og passer godt på hver side av TV-en, i hjørner eller bak sofaen for uavbrutt titting.

RGBWWIC-gradientlyseffekt

Chromasync presisjonsfargematching

Designet for enkel plassering

Koble til via HDMI sync box eller TV-appen

Styr og tilpass med Hue Bridge