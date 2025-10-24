Iris gull special edition
Skap stemning i et hvilket som helst rom med Philips Hue Iris-lampen i begrenset utgave, som leveres i fargene svart, gull, kobber og rosé. Iris skaper en avansert og unik effekt ved å bade veggene i farger og skape et behagelig bakgrunnslys. Bruk den sammen med Hue Bridge for å få enda flere funksjoner.
Nåværende pris er 1329,00 kr
Høydepunkter
- White and color ambiance
- Integrert LED
- Direkte styring via Bluetooth
- Styres med app eller stemmen*
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Design og utseende
Design og utseende
Farge
Gull
Materiale
Syntetiske materialer
Metall