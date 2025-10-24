Lightstrip Pluss 2 M + 1 M pakke
Legg til en LightStrip Plus i Philips Hue-systemet og skap en oppslukende opplevelse. Den kan plasseres under sprosser eller skap og bak underholdningssystemet. Lightstrip Plus kan bøyes, kuttes og forlenges etter behov.
Nåværende pris er 99,99 kr
Høydepunkter
- White and color ambiance
- Hue Bridge kreves
- 1 x 2 M + 1 x 1 M lysstripe
- 1 x strømforsyning
- 1 x hjørnekoblingsstykke inkludert
- Hvitt og farget lys
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Flere farger
Farge(r)
multi
Materiale
silikon