Nærbilde av fronten på Hue White and color ambiance Play wall washer

Play wall washer

Med et bredt belysningsområde og et overraskende kompakt design er Play vegglys den ultimate TV-forbedringen. ColorCast-teknologi og et elegant design i aluminium gjør det til det perfekte tillegget for hjemmekinoen (eller andre steder).

Farge

Pakning

Høydepunkter

  • ColorCast-teknologi
  • 1035 lumen
  • Høyde x bredde: 15,7 x 9,1 cm
  • Matt hvit
  • Aluminium
Find your product manual

Kompakt, men kraftig

Ikke la deg lure av den lille størrelsen – denne lampen vasker veggen med massevis av lys.

Play vegglampe i hvit og svart aluminium med LED ColorCast-teknologi.
Vegglys med LED-lys som viser gradienter av sterkt, mettet grønt og gult lys.

Lysere, bredere, vakrere

Play er dobbelt så lyssterk som andre veggvaskere, og har også ColorCast™-teknologi for et enda bredere spekter av rike, dypt mettede fargegradienter.

En Hue Play vegglampe plassert på et skrivebord ved siden av en hvit vegg.

Liten og elegant

En førsteklasses matt aluminiumsfinish og kompakt design gjør den til et blikkfang i rommet ditt – uten at det går på bekostning av lyset.

Veggbelysning i stuen i blått og grønt lys ved hjelp av to Play vegglys på hver side av TV-en.

Laget for lyssynkronisering

Som en del av Play-familien ble den designet for virkelig altoppslukende surroundlysopplevelser.

