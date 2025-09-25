Ikke la deg lure av den lille størrelsen – denne lampen vasker veggen med massevis av lys.
Hue Play vegglys
Med et bredt belysningsområde og et overraskende kompakt design er Play vegglys den ultimate TV-forbedringen. ColorCast-teknologi og et elegant design i aluminium gjør det til det perfekte tillegget for hjemmekinoen (eller andre steder).
Farge
Pakning
Nåværende pris er 4019,00 kr
Høydepunkter
- ColorCast-teknologi
- 1035 lumen
- Høyde x bredde: 15,7 x 9,1 cm
- Matt svart
- Aluminium
Lysere, bredere, vakrere
Play er dobbelt så lyssterk som andre veggvaskere, og har også ColorCast™-teknologi for et enda bredere spekter av rike, dypt mettede fargegradienter.
Liten og elegant
En førsteklasses matt aluminiumsfinish og kompakt design gjør den til et blikkfang i rommet ditt – uten at det går på bekostning av lyset.
Laget for lyssynkronisering
Som en del av Play-familien ble den designet for virkelig altoppslukende surroundlysopplevelser.
Spørsmål og svar
Hva er forskjellen på Hue Play wall washer i enkeltpakning og i 2-pakning?
Må jeg kjøpe separat tilbehør for å bruke Hue Play wall washer?
Hvor bør jeg installere min Hue Play wall washer?
Har min Hue Play wall washer en av/på-bryter eller en knapp for å kontrollere fargene?
Hva trenger jeg for å synkronisere din Hue Play wall washer med en TV eller PC?
Kan jeg bruke Hue Play vegglys sammen med annen Philips Hue belysning?
Spesifikasjoner
Design og utseende
Design og utseende
Farge
Svart
Materiale
Syntetiske materialer