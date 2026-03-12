Slankt innfelt lys, 170 mm
Nåværende pris er 1269,00 kr
Nåværende pris er 1269,00 kr
Nyhet
På lager
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Om Slankt innfelt lys, 170 mm
Takket være den tynne profilen kan du bruke de innfelte Philips Hue Slim-lampene som downlights i alle rom i hjemmet – for eksempel i rom med undertak. Med den brede spredningsvinkelen og den høye lumeneffekten kan du lyse opp enda større områder.
- Justerbart hvitt og farget lys
- Chromasync™ presisjonsfargematching
- 1500 lumen
- Vannbestandig, fuktsikker (IP44)
- Hue Bridge- og Bluetooth-tilkobling
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103109354
Lyskildens egenskaper
- Kan dimmes
- Ja
Design og utseende
- Farge
- Hvitt
- Materiale
- Formstøpt aluminium, PC
Holdbarhet
- Antall brytersykluser
- 50 000
- Nominell levetid
- 25 000
Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
- Justerbart spothode
- Ikke justerbar
- Batterier følger med
- Nei
- Velg farge
- Ja
- Kan dimmes med Hue-app og -bryter
- Ja
- Integrert LED
- Ja
Lysegenskaper
- Lysvinkel
- 105
- Fargegjengivelsesindeks (CRI)
- ≥80
- Fargetemperatur
- 1000-20000 K
- Tiden det tar før lyset er på 60 %
- 1
- Lysutbytte (vurdert) (Nom)
- 120
Diverse
- Spesielt designet for
- Baderom, Soverom, Gang, Kjøkken, Stue, Kontor, Arbeidsrom
- Stil
- Funksjonell
- Type
- Downlights
Emballasjemål og vekt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103109354
- Nettovekt
- 0,34 kg
- Bruttovekt
- 0,48 kg
- Høyde
- 178 mm
- Lengde
- 92 mm
- Bredde
- 217 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004291201
Strømforbruk
- Strømforbruk i standbymodus
- 0,5
- Effektforbruk
- 14
- Energiforbruk kWh/1000 t
- 12
Produktets mål og vekt
- Forsenkningsavstand
- 45 mm
- Total høyde
- 35 mm
- Total lengde
- 170 mm
- Total bredde
- 170 mm
- Utskjæring i innfelt tak
- 15.5 cm
Service
- Garanti
- To år
Tekniske spesifikasjoner
- Lumen på 4000 K
- 1 500
- Lyskildeteknologi
- LED
- Lysfarge
- Farget og hvitt lys (RGBW)
- Strømnett
- 220–240 V
- Energiklassen til inkludert lyskilde
- E
- Lyspære følger med
- 12
- IP-klasse
- IP44 (IP20 PSU)
- Beskyttelsesklasse
- Klasse II – dobbeltisolert
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Lumen på 2700 K
- 980
- Antall lyskilder
- 1
- UL: våte, fuktige eller tørre steder
- Vått område
- Radiofrekvensregistrering
- MotionAwareTM
- Zigbee-repeaterfunksjonalitet
- Ja
- Monteringsalternativer
- Innfelt
Lyspæren
- Form
- Slim downlight
- Programvare kan oppgraderes
- Ja
Hva støttes
- Kompatibel med effektfunksjonen
- Yes
- Philips Hue-appen
- Android 10.0 og nyere, iOS 16 eller nyere
- WiFi
- Fungerer uten Wi-Fi
- Definert støtteperiode
- Minimum 48 måneder etter introduksjonsdato
- Maks. antall tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikasjonsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-funksjonalitet
- Via Hue Bridge eller tredjepartshuber (thread border-rutere)
Annet
- Brukerhåndbok
- User Manual
- Avhending av produktet
- Ved slutten av (den økonomiske) levetiden skal produktet kastes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet ditt bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse
- Demontering
- Ingen demonteringsinformasjon tilgjengelig