Takket være den tynne profilen kan du bruke de innfelte Philips Hue Slim-lampene som downlights i alle rom i hjemmet – for eksempel i rom med undertak. Med den brede spredningsvinkelen og den høye lumeneffekten kan du lyse opp enda større områder.

Justerbart hvitt og farget lys

Chromasync™ presisjonsfargematching

1500 lumen

Vannbestandig, fuktsikker (IP44)

Hue Bridge- og Bluetooth-tilkobling