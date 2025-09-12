* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.
Startpakke E27
Legg til farger som faller sammen med omgivelsene i et hvilket som helst rom ved hjelp av Philips Hue White og en startpakke med farget lys som passer med omgivelsene. Dette settet inneholder tre E27 fargede intelligente lyspærer, Hue Bridge og dimmer. Ta kontroll over lysene dine og oppdag utallige intelligente funksjoner.
Høydepunkter
- White and color ambiance
- 3 x E27-pære
- Hvitt og farget lys
- Med Hue Dimmer switch
- Hue Bridge inkludert
Lek deg med farget smartbelysning
Det er ingen begrensning med Philips Hue: Med over 16 millioner farger kan du forvandle hjemmet ditt til det perfekte festlokalet, skape en levende godnatthistorie og mye mer. Bruk forhåndsinnstilte, fargede lysscener for å fremkalle følelsen av sommeren når du ønsker, eller bruk ditt eget bilde for å gjenoppleve et spesielt minne.
Få den rette stemningen med intelligent hvitt lys som kan justeres mellom varmt og kaldt
Velg mellom 50 000 nyanser av varmt og kaldt hvitt lys for å sette deg i humør til å jobbe, leke eller slappe av – uansett når på dagen det er. Start dagen din rett med kaldt, kraftig hvitt lys, eller ro deg ned for natten med gylden fargenyanser.
Synkroniser mediene med smarte lys
Løft underholdningen til nye høyder ved å synkronisere det som skjer på TV-skjermen, eller rytmen fra musikkanlegget til smartbelysningen din.* Velg måten du vil synkronisere lysene til film, musikk (inkludert med vår Spotify-integrasjon!), TV-programmer eller spill på, og se når de fargekompatible lysene i underholdningsområdet ditt reagerer. *Hue Bridge kreves
Smart lysstyring som styrer lysene dine når du ikke er hjemme
Hue-appen gir deg komplett kontroll over lysene, også når du ikke er hjemme. Slå av og på lysene eksternt bare ved å bruke appen for å sikre at hjemmet alltid lyser slik du vil ha det.
Trådløs kontroll med medfølgende dimmer
Med den batteridrevne dimmeren kan du styre opptil 10 intelligente lys samtidig. Bryteren – som kan tas bort fra veggfestet og brukes som en fjernbetjening – lar deg regulere lysmengden eller bytte mellom fire forhåndsinnstilte lysoppskrifter
Styr lysene med stemmen
Når du er koblet til Hue Bridge, kan du koble lysene dine opp mot Alexa, Apple HomeKit, og Google Assistant, og kontrollere lysene dine ved hjelp av stemmen din. Enkle talekommandoer lar deg slå lysene på og av, regulere lysstyrken på lysene dine, og til og med bruke en lysscene.
Automatiseringshub for smarthjem: Hue Bridge
Hue Bridge er en viktig i det smarte belysningssystemet Philips Hue. Hue Bridge er selve hjernen i systemet, og kommuniserer med både de smarte lyspærene dine og Hue-appen for å sikre at alt fungerer sammen, i tillegg til å aktivere automatiseringsfunksjonene i smarthjem som planleggingsrutiner og tidsstyring.
Spesifikasjoner
