Startpakke med GU10-sokkel
Skap stemningslys i alle rom med startsettet Philips Hue White and Color Ambiance. Startsettet inneholder tre fargede smarte lyspærer og en Hue Bridge. Ta kontroll over lysene dine, få tilgang til Hue-appen og oppdag utallige intelligente funksjoner.
Nåværende pris er 1879,00 kr
Energimerke G
Høydepunkter
- White and color ambiance
- Hvitt og farget lys
- Smart styring
- Styres med app eller stemmen*
- Hue Bridge inkludert
Spesifikasjoner
Lyskildens mål
Mål (BxHxD)
50x58