Startsett: 3 stk. smarte GU10-spotlights + Hue Smart button
Legg til stemningsfull farge i ethvert rom med Philips Hue White and color ambiance starter kit. Settet inneholder 3 fargede smartpærer, en Hue Bridge og en smart button som gir full kontroll over lysene, tilgang til Hue-appen og uendelige funksjoner.
Høydepunkter
- ±10 års levetid
- Umiddelbar trådløs dimming
- Styres med Smart button
- Philips Hue Bridge inkludert
- Hvitt og farget lys
Spesifikasjoner
Lyskildens mål
Mål (BxHxD)
50x57x50 mm