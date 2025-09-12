Support
Nærbilde av fronten på Hue White and color ambiance Startsett: 3 stk. smarte GU10-spotlights + Hue Smart button

Startsett: 3 stk. smarte GU10-spotlights + Hue Smart button

Legg til stemningsfull farge i ethvert rom med Philips Hue White and color ambiance starter kit. Settet inneholder 3 fargede smartpærer, en Hue Bridge og en smart button som gir full kontroll over lysene, tilgang til Hue-appen og uendelige funksjoner.

Høydepunkter

  • ±10 års levetid
  • Umiddelbar trådløs dimming
  • Styres med Smart button
  • Philips Hue Bridge inkludert
  • Hvitt og farget lys
