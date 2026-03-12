Tradisjonell stil møter moderne, smarte belysningsfunksjoner med Philips Hue varmhvit mignon-pære. Få mykt, varmhvitt lys som skaper den perfekte atmosfæren i hjemmet. Lav dimming lar deg dimme lyspæren ned til 2 % av total lysstyrke, for en myk glød. Lyspæren er nå mer energieffektiv enn forrige generasjon, og Matter‑kompatibilitet gir sømløs tilkobling til andre smarthjemenheter. Få enkel styring via Hue-appen eller med talekommandoer ved hjelp av en smartassistent. Få enda flere smartlysfunksjoner med Hue Bridge – styring når du ikke er hjemme, automatiseringer og etterligning av tilstedeværelse.

Opptil 470 lumen

Mykt varmthvitt lys

Kan dimmes til 0,2 % lysstyrke

App- og stemmestyring