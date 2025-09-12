Styr lysene med stemmen

Når du er koblet til Hue Bridge, kan du koble lysene dine opp mot Alexa, Apple HomeKit, og Google Assistant, og kontrollere lysene dine ved hjelp av stemmen din. Enkle talekommandoer lar deg slå lysene på og av, regulere lysstyrken på lysene dine, og til og med bruke en lysscene.