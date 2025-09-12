* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.
Dobbel pakke GU10
Utvid ditt intelligente belysningssystem og få en komfortabel, varm, hvit glød med disse to dimbare Philips Hue White GU10-lyspærene. Koble til Hue Bridge for å få maksimalt utnyttelse av de intelligente funksjoner og lysstyring.
Høydepunkter
- White
- Hue Bridge kreves
- 2 x GU10
- Varmhvitt lys
- Kan dimmes
- Smart kontroll med Hue Bridge*
Få det til å se ut som om du er hjemme ved bruk av smartbelysning
Bruk Philips Hue-appen til å planlegge lysrutiner når du er borte. De intelligente lysene dine vil slå seg på, på de tidspunktene du har valgt – og noen ganger noen minutter før eller etter – for å etterligne tilstedeværelse i huset.
Kom hjem til et fullt opplyst hus
Konfigurer Philips Hue-appen din til å gjenkjenne når du kommer hjem. Før du går ut av bilen din eller går opp veien til huset, slår de valgte lysene seg på automatisk.
Smart lysstyring som styrer lysene dine når du ikke er hjemme
Hue-appen gir deg komplett kontroll over lysene, også når du ikke er hjemme. Slå av og på lysene eksternt bare ved å bruke appen for å sikre at hjemmet alltid lyser slik du vil ha det.
Installasjonsfri dimming
Opplev helt jevn dimming med Philips Hue. Ikke for lyst. Ikke for mørkt. Akkurat passe. Det er ikke nødvendig med ledninger, en elektriker eller installasjon
Styr lysene med stemmen
Når du er koblet til Hue Bridge, kan du koble lysene dine opp mot Alexa, Apple HomeKit, og Google Assistant, og kontrollere lysene dine ved hjelp av stemmen din. Enkle talekommandoer lar deg slå lysene på og av, regulere lysstyrken på lysene dine, og til og med bruke en lysscene.
Koble til Hue Bridge for komplet lysstyring
Dette produktet krever en tilkobling til Hue Bridge for å kunne låse opp den komplette smartkontrollen og dens funksjoner. Kontroller lysene dine med Philips Hue-appen, angi tidsinnstillinger, rutiner, legg til eller fjern lys og mer. *Hue Bridge selges separat
Spesifikasjoner
Lyskildens mål
Lyskildens mål
Mål (BxHxD)
50x57