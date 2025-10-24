Support
Fuzo utendørs vegglampe

Nå kan du utvide Hue utendørs. Fuzo-vegglampen kan kobles til din eksisterende Hue bridge for å nyte alle funksjonene slik som kontroll og planlegging av hjemmet når du er ute. Den ønsker deg velkommen i stil med høy lysproduksjon. Hue bridge ikke inkludert.

Varen er ikke lenger tilgjengelig

Høydepunkter

  • White
  • Hue Bridge kreves
  • Integrert LED
  • Varmhvitt lys (2700 K)
  • Strømdrevet
  • Smart kontroll med Hue Bridge*
Spesifikasjoner

Design og utseende

  • Farge

    Svart

  • Materiale

    Metall

Holdbarhet

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Lysegenskaper

Diverse

Emballasjemål og vekt

Produktets mål og vekt

Service

Tekniske spesifikasjoner

Hva støttes

Annet

