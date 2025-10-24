Denne Bluetooth-kompatible ST72-pæren er den største versjonen av den langstrakte formen i Edison-stil. Med spiralformet glødetråd og elegant ravgult belegg er den et eksempel på klassisk design i moderne innpakning. Kombiner med Bluetooth-kontroller eller par den med en Hue Bridge for å få tilgang til flere smarte belysningsfunksjoner.