Én G125 E27 Filament Globe
Denne runde LED-lyspæren med spiralformet glødetråd gir et unikt stilinntrykk. Den klassiske designen kombineres med en moderne funksjonalitet, som betyr at den kan dimmes, skrus opp i lysstyrke og gjøre alt det som andre smartpærer kan.
Nåværende pris er 359,25 kr, opprinnelig pris er 519,00 kr
Energimerke G
Høydepunkter
- White glødetråd
- Bluetooth-aktivert
- Hue Bridge aktivert
- Vintage-lyspære med mykt, hvitt lys
- Direkte styring via Bluetooth
- Styres med app eller stemmen*
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Lyskildens mål
Mål (BxHxD)
126x198