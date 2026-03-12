Legg til vanlige lys som kan dimmes, i økosystemet til Philips Hue for enkel styring og bekvemmelighet. Med den kablede Dimmer Switch kan du styre de fleste tradisjonelle lys og lysarmaturer sammen med eksisterende belysning for Hue, alt i én sømløs opplevelse. Du trenger ikke å bytte ut antikke lysekroner eller designerarmaturer. Gjør lysene du allerede liker, smarte! Styr dem i Hue-appen, med stemmeassistenter, eller direkte fra veggbryteren. Lag automatiseringer som passer den daglige rutinen din, og legg til lysscener. Den kompakte modulen monteres bak bryteren og drives av strømnettet – uten behov for batterier. Skal du bytte ut en dimmer, trenger du en trykknappbryter for at produktet skal fungere. Takket være Hue‑økosystemet og et pålitelig Zigbee‑nettverk har du alltid kontroll over lysene dine – selv når Wi‑Fi er nede.

Gjør ikke-smarte lys, smarte

Styr smarte og ikke-smarte lys

Angi automatiseringer og lysscener

Fungerer med eller uten nøytralleder

Få mer med en Hue Bridge