Philips Hue kablet av/på-knapp (1 kanal)

Nyhet
Nærbilde av fronten på Hue Philips Hue kablet av/på-knapp (1 kanal)
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Om Philips Hue kablet av/på-knapp (1 kanal)

Integrer dine ikke-smarte lamper i Philips Hue‑økosystemet for enkel styring og økt komfort. Den kablede av/på-bryteren lar deg styre de fleste tradisjonelle lys og armaturer sammen med dine eksisterende Hue-lys, alt i én sømløs opplevelse. Du trenger ikke å bytte ut antikke lysekroner eller designerarmaturer. Gjør lysene du allerede liker, smarte! Styr dem i Hue-appen, med stemmeassistenter, eller direkte fra veggbryteren. Angi timere og tidsplaner som passer den daglige rutinen din. Den kompakte modulen installeres bak den tradisjonelle bryteren og forsynes av strømnettet – den trenger ingen batterier. Takket være Hue‑økosystemet og et pålitelig Zigbee‑nettverk har du alltid kontroll over lysene dine – selv når Wi‑Fi er nede.

  • Gjør ikke-smarte lys, smarte
  • Styr smarte og ikke-smarte lys
  • Lag tidsintervaller og rutiner
  • Batterifri, nøytralleder kreves
  • Få mer med en Hue Bridge
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