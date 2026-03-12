Integrer dine ikke-smarte lamper i Philips Hue‑økosystemet for enkel styring og økt komfort. Den kablede av/på-bryteren lar deg styre de fleste tradisjonelle lys og armaturer sammen med dine eksisterende Hue-lys, alt i én sømløs opplevelse. Du trenger ikke å bytte ut antikke lysekroner eller designerarmaturer. Gjør lysene du allerede liker, smarte! Styr dem i Hue-appen, med stemmeassistenter, eller direkte fra veggbryteren. Angi timere og tidsplaner som passer den daglige rutinen din. Den kompakte modulen installeres bak den tradisjonelle bryteren og forsynes av strømnettet – den trenger ingen batterier. Takket være Hue‑økosystemet og et pålitelig Zigbee‑nettverk har du alltid kontroll over lysene dine – selv når Wi‑Fi er nede.

Gjør ikke-smarte lys, smarte

Styr smarte og ikke-smarte lys

Lag tidsintervaller og rutiner

Batterifri, nøytralleder kreves

Få mer med en Hue Bridge