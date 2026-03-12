Philips Hue kablet wall switch-modul (1-pakning)

Nyhet
Nærbilde av fronten på Hue Philips Hue kablet wall switch-modul (1-pakning)
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Bridge Pro

Bridge Pro

1159,00 kr

For en <product title> En ny bro er nødvendig

Om Philips Hue kablet wall switch-modul (1-pakning)

Den kablede veggbrytermodulen forsyner strøm til Philips Hue-lyset og gjør den tilgjengelig, selv om den tradisjonelle bryteren er slått av. Modulen forsynes av strømnettet og trenger ingen batterier. Modulen installeres bak den eksisterende lysbryteren og lar deg styre lys i rom og soner eller veksle mellom scener ved å slå bryteren av og på. Veggbrytermodulen krever en Hue Bridge, som gir et pålitelig Zigbee-nettverk, slik at du har styringen over lysene, selv når Wi-Fi-nettet er nede.

  • Ha Hue‑lysene innen rekkevidde
  • Gjør eksisterende brytere smarte
  • Styr lys, rom eller soner
  • Batterifri, nøytralleder kreves
  • Krever en Hue Bridge
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