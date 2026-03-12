En Hue veggbrytermodul kan styre opptil to rom, en sone eller til og med hele det smarte lysoppsettet. Det er opp til deg! Hvis du foretrekker å bare kontrollere et delsett av lysene i et rom, anbefaler vi at du først oppretter en sone ut fra dem, for å få mest mulig fleksibilitet når det gjelder å opprette og velge scener for dem.