Philips Hue kablet wall switch-modul (2-pakning)
Nåværende pris er 929,00 kr
Nåværende pris er 929,00 kr
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Bridge Pro
1159,00 kr
For en <product title> En ny bro er nødvendig
Om Philips Hue kablet wall switch-modul (2-pakning)
Den kablede veggbrytermodulen forsyner strøm til Philips Hue-lyset og gjør den tilgjengelig, selv om den tradisjonelle bryteren er slått av. Modulen forsynes av strømnettet og trenger ingen batterier. Modulen installeres bak den eksisterende lysbryteren og lar deg styre lys i rom og soner eller veksle mellom scener ved å slå bryteren av og på. Veggbrytermodulen krever en Hue Bridge, som gir et pålitelig Zigbee-nettverk, slik at du har styringen over lysene, selv når Wi-Fi-nettet er nede.
- Ha Hue‑lysene innen rekkevidde
- Gjør eksisterende brytere smarte
- Styr lys, rom eller soner
- Batterifri, nøytralleder kreves
- Krever en Hue Bridge
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103140555
Design og utseende
- Farge
- Hvitt
- Materiale
- Syntetiske materialer
Holdbarhet
- Nominell levetid
- 25 000
Miljøet
- Maks fuktighet ved drift
- 20 % <H<70 % (ikke-kondenserende)
Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
- Batterier følger med
- Nei
- Klemme følger med
- Ja
- Hue Switch følger med
- Ja
- Integrert LED
- Nei
- Kan oppgraderes med Philips Hue Bridge
- Ja
- Midtpunkt
- Ja
- Midtpunkt
- Ja
Garanti
- 2 år
- Ja
Diverse
- Spesielt designet for
- Soverom, Spisestue, Funksjonell, Gang, Hjemmekontor, Arbeidsrom, Stue
- Stil
- Funksjonell
- Type
- Annet
Emballasjemål og vekt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103140555
- Nettovekt
- 0,03 kg
- Bruttovekt
- 0,07 kg
- Høyde
- 140 mm
- Lengde
- 88 mm
- Bredde
- 45 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004297004
Strømforbruk
- Effektforbruk
- 0,4
Produktets mål og vekt
- Total høyde
- 15,0 mm
- Total lengde
- 41 mm
- Total bredde
- 37,3 mm
Service
- Garanti
- To år
Tekniske spesifikasjoner
- Strømnett
- 220–240 V
- IP-klasse
- IP20
- Beskyttelsesklasse
- Klasse III – sikker ekstra lav spenning
- UL: våte, fuktige eller tørre steder
- Tørt område
- Radiofrekvensregistrering
- MotionAwareTM
- Zigbee-repeaterfunksjonalitet
- Ja
- Monteringsalternativer
- Vegg, Tak
Lyspæren
- Programvare kan oppgraderes
- Ja
Hva støttes
- Kompatibel med effektfunksjonen
- Yes
- Philips Hue-appen
- Android 12.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- WiFi
- Fungerer uten Wi-Fi
- Definert støtteperiode
- Minimum 48 måneder etter introduksjonsdato
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikasjonsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-funksjonalitet
- Via Hue Bridge
Annet
- Brukerhåndbok
- Ingen håndbok tilgjengelig
- Avhending av produktet
- Ved slutten av (den økonomiske) levetiden skal produktet kastes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet ditt bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse
- Demontering
- Ingen demonteringsinformasjon tilgjengelig
Vanlige spørsmål
Hva kan Hue veggbrytermodulen gjøre?
Hue veggbrytermodulen kan konfigureres til forskjellige driftsmoduser, avhengig av dine behov. Du kan for eksempel stille den inn til å utløse ulike scener basert på tidspunktet på dagen, bla gjennom favorittscenene dine med gjentatte trykk, alltid slå på den samme scenen, slå av enkelte, eller alle lysene i oppsettet ditt – eller starte og stoppe automatiseringene. Du kan konfigurere disse via Hue-appen.
Hvor mange Hue lys kan jeg styre med Hue veggbrytermodulen?
En Hue veggbrytermodul kan styre opptil to rom, en sone eller til og med hele det smarte lysoppsettet. Det er opp til deg! Hvis du foretrekker å bare kontrollere et delsett av lysene i et rom, anbefaler vi at du først oppretter en sone ut fra dem, for å få mest mulig fleksibilitet når det gjelder å opprette og velge scener for dem.
Hvor kan jeg montere Hue veggbrytermodulen?
Hue veggbrytermodulen er utformet for å passe inn i den elektriske boksen bak veggbryterne. Sørg for at disse stedene er innenfor rekkevidden til oppsettet ditt
Hvordan kan jeg tilbakestille Hue‑veggbrytermodulen min til fabrikkinnstillingene?
Hvis du vil gjenopprette standardkonfigurasjonen til Hue lysbrytermodulen, eller hvis du vil fjerne uønsket atferd, går du til redigeringsskjermen for enheten og trykker på tilbakestill‑knappen. Hvis problemene fortsetter, bør du vurdere å slette bryteren fra Hue-appen og tilbakestille enheten fysisk ved å trykke på oppsettknappen i mer enn 10 sekunder og deretter legge den til på nytt via Hue-appen.
Kan jeg bruke Hue veggbrytermodulen med automatiseringer?
Ja! Knappene på veggbrytermodulene kan konfigureres til å enten styre lys eller starte automatiseringer. Hvis du velger at knappen skal styre automatiseringer, kan du starte og/eller stoppe alle automatiseringer som kan aktiveres manuelt i appen. Start for eksempel imitasjon av tilstedeværelse automatisk hver gang du går ut
Hvordan kan jeg legge til Hue veggbrytermodulen min i Hue oppsettet mitt?
Du kan legge til en Hue veggbrytermodul i oppsettet ditt ved å gå til Hue-appen > Innstillinger > Enheter og trykke på +-knappen.
Kan jeg bruke en Hue-veggbrytermodul til å styre utendørsbelysningen min?
Ja. Du kan konfigurere en Hue-veggbrytermodul for å styre Hue lysene dine utendørs via Hue-appen. De er imidlertid beregnet for innendørsbruk, så sørg for at du kun bruker dem innendørs.