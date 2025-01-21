Support
  • Laget for skjermer
  • Bland flere ulike lysfarger
  • Lett å installere selv
Nærbilde av fronten på LIGHTSTRIPS Play Gradient Lightstrip for PC

Salg

Play Gradient Lightstrip for PC

Få en gradient av reaktivt, fargerikt lys for spilloppsettet ditt! Fest Play gradient lightstrip på baksiden av 32"–34"-skjermen med de medfølgende brakettene. Begynn å synkronisere med Hue Sync-skrivebordsappen for å se handlingen på skjermen reflektert i lyset.

Lengde

  • Kjøp nå, betal senere med Klarna
  • Gratis frakt over 500 kr
  • 30 dagers gratis retur
  • 2-4 dagers levering
  • Sikker Utsjekk

Høydepunkter

  • For 32 til 34 tommers skjermer
  • Inkluderer strømforsyning og fester
  • Kombinerer hvitt og farget lys
  • Krever Hue Bridge
Se alle produktspesifikasjonene
Finn en produktmanual

Ofte kjøpt sammen

Play light bar 2-pakning

Hue White and color ambiance

Play light bar 2-pakning
Dobbeltpakke
Integrert LED
Hvit
Smart kontroll med Hue Bridge*

1619,00 kr

20% rabatt med Bridge!
Play light bar 2-pakning

Hue White and color ambiance

Play light bar 2-pakning
Dobbeltpakke
Integrert LED
Svart
Smart kontroll med Hue Bridge*

1619,00 kr

20% rabatt med Bridge!
Signe gradient gulvlampe

Hue White and color ambiance

Signe gradient gulvlampe
Eik
Bluetooth-styring via app
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

4029,00 kr

Go bærbar bordlampe

Hue White and color ambiance

Go bærbar bordlampe
Fungerer innendørs og utendørs
Koble til med Bluetooth
Styres med app eller stemmen
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

1849,00 kr

Go bærbar bordlampe

Hue White and color ambiance

Go bærbar bordlampe
Fungerer innendørs og utendørs
Koble til med Bluetooth
Styres med app eller stemmen
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

1849,00 kr

image by anonymous containing Purple, Entertainment, Gadget, Automotive design, Television set

Inspirasjon for belysning

Se hvordan andre bruker Philips Hue smartlys for å sette stemningen – og del ditt eget oppsett på Instagram med hashtaggen #philipshue

image by anonymous containing Purple, Entertainment, Gadget, Automotive design, Television set

@xlightningstars

image by anonymous containing Computer, Personal computer, Peripheral, Output device, Computer desk

@oct.days

image by paula containing Computer, Personal computer, Furniture, Computer keyboard, Table

@Cagdas Duran

image by adamleonpeters containing Plant, Output device, Interior design, Table, Television set

@adamleonpeters

image by paulo.g.c containing Computer, Personal computer, Furniture, Table, Computer keyboard

@paulo.g.c

image by keebphotography containing Computer, Computer keyboard, Personal computer, Green, Light

@keebphotography

image by anonymous containing Computer, Output device, Automotive design, Peripheral, Personal computer

@techy_cave

image by anonymous containing Computer, Table, Furniture, Property, Output device

@logicoder1

image by anonymous containing Computer, Table, Personal computer, Furniture, Computer desk

@apextyper

image by anonymous containing Purple, Musical instrument, Entertainment, Computer keyboard, Desk

@alsayed.gamer

En glorie av reaktivt lys

Gå inn i karakterens verden med en strålende fargerik, dristig oppslukende spillopplevelse.

En glorie av reaktivt lys

Styre med skrivebordsappen

Du kan bruke Hue Sync-skrivebordsappen for å synkronisere Hue Play gradient lightstrip for PC med innholdet på skjermen.

Tilpasse opplevelsen

Tilpasse opplevelsen

Bytt modus, endre intensiteten og lag snarveier i appen for en tilpasset opplevelse hver gang du spiller.

Få appen
Tilgjengelig for Mac og PC

Tilgjengelig for Mac og PC

Få Hue Sync-skrivebordsappen gratis på din OS- eller Windows-datamaskin.

Få appen
Lett å montere

Lett å montere

Hue Play gradient lightstrip for PC kommer i tre størrelser for skjermoppsett med én eller tre skjermer, og inkluderer monteringsklips, slik at den er enkel å feste på baksiden av skjermen.

Bland flere ulike lysfarger

Bland flere ulike lysfarger

Fargene flyter naturlig inn i hverandre, smelter sammen og skinner mot veggen og gir en unik effekt bak skjermen.

1 Fungerer ikke med DRM-beskyttet innhold.

Stjernen i showet

Ultimate lysopplevelse

Ultimate lysopplevelse

Få en sømløs gradient av rikt lys av høy kvalitet. Hver farge langs lysstripen flyter naturlig inn i hverandre, og skaper en unik effekt.

Laget for skjermer

Play gradient lightstrip monteres på baksiden av ditt enkelt- eller trippelskjermoppsett, og bøyer seg lett rundt hjørnene.

Sett fart i surroundbelysningen din

Sett fart i surroundbelysningen din

Når den brukes med andre fargekompatible Philips Hue-lys, slipper du løs kraften til surroundbelysning.

Lett å montere

Lett å montere

Play gradient lightstrip kommer i tre størrelser for enkelt- og trippelskjermoppsett, og inkluderer monteringsklips, som gjør den enkel å feste på baksiden av skjermen.

Bland flere ulike lysfarger

Bland flere ulike lysfarger

Fargene flyter naturlig inn i hverandre, smelter sammen og skinner mot veggen for en unik effekt bak TV-en.

Tilpasse opplevelsen

Tilpasse opplevelsen

Bytt modus, endre intensiteten og lag snarveier i appen for en personlig opplevelse hver gang du spiller.

Ekstra PDP-reservedeler

Reservedeler tilgjengelig for dette produktet

Leter du etter reservedeler til dette produktet? Blås nytt liv i lysene dine med nye strømledninger, fester og mye annet.

Finn reservedeler

Spørsmål og svar

Hvilke størrelser fås Hue Play gradient lightstrip i?

Følger det med fester til Hue Play gradient lightstrip for å feste den til TV-en eller skjermen min?

Hva trenger jeg for å få Hue Play gradient lightstrip til å synkronisere med TV-en eller PC-en min?

Kan jeg legge til en Hue Play gradient lightstrip i det eksisterende underholdningsområdet mitt?

Hvilken størrelse Hue Play gradient lightstrip trenger jeg?

Kan jeg koble Hue Play gradient lightstrip til strømforsyningsenheten for Hue sync box eller Play-lyslinje?

Hva skal jeg gjøre hvis skjermen min er mellom størrelsene som er tilgjengelige for Hue Play gradient lightstrip for PC?

Hvor mye plass bør det være mellom baksiden av skjermen eller TV-en og veggen bak for optimal lyseffekt?

Hva er fordelen med å kjøpe et Philips Hue startsett?

Hvorfor finnes det ikke en Hue Play gradient lightstrip for PC laget for oppsett med to skjermer?

Hva bør jeg gjøre hvis lysstripen min ikke vil kobles til broen?

Hva bør jeg gjøre hvis min lysstripe ikke lyser helt veien ned lyset?

Hvordan kan jeg forbedre ytelsen til Play gradient lysstripen for PC mens jeg spiller?

Philips Hue-produktfamilien

Finner du ikke svaret du lette etter?

Se Support

Spesifikasjoner

Design og utseende

  • Farge

    Svart

  • Farge(r)

    White

  • Materiale

    silikon

Holdbarhet

Miljøet

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Garanti

Lysegenskaper

Lyslenke/Lightstrip

Diverse

Emballasjemål og vekt

Informasjon

Strømforbruk

Produktets mål og vekt

Service

Tekniske spesifikasjoner

Det som er i esken

Hva støttes

Annet

* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay