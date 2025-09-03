* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.
Play Gradient Lightstrip for PC
Få en gradient av reaktivt, fargerikt lys for spilloppsettet ditt! Fest Play gradient-lysstripen på baksiden av det 24"–27" trippelskjermoppsettet med de medfølgende brakettene. Begynn å synkronisere med Hue Sync-skrivebordsappen for å se handlingen på skjermen reflektert i lyset. Hue Bridge inkludert.
Lengde
Høydepunkter
- Laget for tre skjermer på 24 til 27 tommer
- Inkluderer strømforsyning og fester
- Kombinerer hvitt og farget lys
- Hue Bridge inkludert
Ultimate lysopplevelse
Få en sømløs gradient av rikt lys av høy kvalitet. Hver farge langs lysstripen flyter naturlig inn i hverandre, og skaper en unik effekt.
Laget for skjermer
Play gradient lightstrip monteres på baksiden av ditt enkelt- eller trippelskjermoppsett, og bøyer seg lett rundt hjørnene.
Sett fart i surroundbelysningen din
Når den brukes med andre fargekompatible Philips Hue-lys, slipper du løs kraften til surroundbelysning.
Lett å montere
Play gradient lightstrip kommer i tre størrelser for enkelt- og trippelskjermoppsett, og inkluderer monteringsklips, som gjør den enkel å feste på baksiden av skjermen.
Bland flere ulike lysfarger
Fargene flyter naturlig inn i hverandre, smelter sammen og skinner mot veggen for en unik effekt bak TV-en.
Tilpasse opplevelsen
Bytt modus, endre intensiteten og lag snarveier i appen for en personlig opplevelse hver gang du spiller.
