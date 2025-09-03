Support
Nærbilde av fronten på LIGHTSTRIPS Solo lightstrip

Solo lightstrip

Forvandle både hjemmet og humøret med en strålende belysningsopplevelse. Den 5 meter lange Philips Hue Solo lightstrip er enkel å montere og gjør hjemmet ditt lysere med en imponerende lyseffekt på 1700 lumen. Vår lightstrip består av RGBWW-LED-lys som kan avgi farget lys eller rent, hvitt lys. Den er designet med tanke på sikkerhet, slik at den er enkel å bruke og styre. Alle Philips Hue lightstrips leveres med 2 års garanti.

Lengde

Høydepunkter

  • Kan bøyes og kuttes, men ikke forlenges
  • Styres med den prisbelønte appen vår
  • RGBWW-LED-lys og opptil 1700 lumen
  • 5 meter
  • Beskyttende silikonhylse
Finn en produktmanual

Styr lysene med stemmen

Styr lysene med stemmen

Når du er koblet til Hue Bridge, kan du koble lysene dine opp mot Alexa, Apple HomeKit, og Google Assistant, og kontrollere lysene dine ved hjelp av stemmen din. Enkle talekommandoer lar deg slå lysene på og av, regulere lysstyrken på lysene dine, og til og med bruke en lysscene.

Tilpass innstillingene i appen

Tilpass innstillingene i appen

Tilpass medieunderholdningsopplevelsen din. Bruk appen til å endre lysinnstillingene (f.eks. lysstyrke og hastighet på effektene) og definere standardinnstillinger for oppstart.

Styr lyset på din måte

Styr lyset på din måte

Koble Philips Hue-lyskildene til broen og oppdag de endeløse mulighetene dette gir. Kontroller lyskildene fra smarttelefonen eller nettbrettet via Philips Hue-appen, eller legg til brytere på systemet for å aktivere lyskildene. Angi tidsinnstillinger, varsler, alarmer og mer for å få en komplett Philips Hue-opplevelse. Philips Hue fungerer også med Amazon Alexa, Apple Homekit og Google Home og lar deg kontrollere lysene med stemmen.

Legg til intelligente sensorer, brytere og mer

Legg til intelligente sensorer, brytere og mer

Forbedre ditt Hue-smarte belysningssystem med ulike tilbehør, inkludert intelligente dimmere og bevegelsessensorer. Koble til opptil 12 forskjellige tilbehør på en Hue Bridge og fullt ut automatiser hjemmet ditt.

* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke

