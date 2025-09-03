Dekorer og gjør alle innendørs rom litt bedre.

Velg mellom fargerike, stemningsskapende eller helt hvite fargetoner for å skape den perfekte atmosfæren med et spredt lys som dekker vegger, gulv og tak. Chomasync™-teknologien gir presisjon og stabil fargeblanding som igjen gir sømløse fargeoverganger overalt. Gjør rommet ditt personlig med vakre lysscener og dynamiske effekter som passer til enhver stemning og anledning. Klipp dem slik at de passer hvor som helst – fra hjørner til vegger og tak til trapper.