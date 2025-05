Styr lyset på din måte

Koble Philips Hue-lyskildene til broen og oppdag de endeløse mulighetene dette gir. Kontroller lyskildene fra smarttelefonen eller nettbrettet via Philips Hue-appen, eller legg til brytere på systemet for å aktivere lyskildene. Angi tidsinnstillinger, varsler, alarmer og mer for å få en komplett Philips Hue-opplevelse. Philips Hue fungerer også med Amazon Alexa, Apple Homekit og Google Home og lar deg kontrollere lysene med stemmen.