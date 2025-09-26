Support

Sammenlign Hue Essential og Hue LED-pærer

Hue Essential

Hue

Effekt i lumen

345 lumen
400 lumen

Chromasync™-presisjonsfarge

Nei
Ja

Fargeblanding

Essential-fargeblanding
Perfekt fargeblanding med Sunflower Optic

Dimming

Lav dimming ned til 2 % lysstyrke
Ultralav dimming til 0,2 % lysstyrke

Fargetemperaturområde

Essential hvit (2200–6500 K)
Utvidet (2000-6500K)

Essential GU10 – smartspot – 345 lm – 4,7 W – 4-pakning

Hue White and color ambiance

Essential GU10 – smartspot – 345 lm – 4,7 W – 4-pakning

Opptil 345 lumen
Essential hvitt lys
Lav dimming ned til 2 %​
Essential-farge ​

699,00 kr

Smart plug

Hue

Smart plug

Legg til en lampe til Hue-systemet
Umiddelbar styring via Bluetooth
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

419,00 kr

Hue Bridge Pro

Hue

Hue Bridge Pro

Støtter over 150 lys, over 50 tilbehør
Klargjort for Hue Sync, MotionAware™
Gir deg styring av hele hjemmet
Avansert kryptering med Zigbee Trust Center

1039,00 kr

Startsett: 2 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + Dimmer switch

Hue White and color ambiance

Startsett: 2 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + Dimmer switch

Opptil 1055 lumen*
Hvitt og farget lys
Hue Bridge inkludert
Med Hue Dimmer switch

1729,00 kr

Essential A60 – E27 smartlyspære – 806 lm – 8 W – 2-pakning

Hue White and color ambiance

Essential A60 – E27 smartlyspære – 806 lm – 8 W – 2-pakning

Opptil 806 lumen
Essential hvitt lys
Lav dimming ned til 2 %​
Essential-farge ​

469,00 kr

A60 - E27 lyspærer - 800 - 4-pakning

Hue White

A60 - E27 lyspærer - 800 - 4-pakning

Opptil 806 lumen*
Mykt hvitt lys
Umiddelbar styring via Bluetooth
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

579,00 kr

G93 globus - E27 lyspære

Hue White Ambiance Filament

G93 globus - E27 lyspære

Varmt til kjølig hvitt lys
Direkte styring via Bluetooth
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

519,00 kr

GU10 – smart spotlight – (3-pakning)

Hue White and color ambiance

GU10 – smart spotlight – (3-pakning)

Hvitt og farget lys
Opptil 400 lumen
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

1849,00 kr

Essential A60 – E27 smartlyspære – 806 lm – 8 W – 3-pakning

Hue White and color ambiance

Essential A60 – E27 smartlyspære – 806 lm – 8 W – 3-pakning

Opptil 806 lumen
Essential hvitt lys
Lav dimming ned til 2 %​
Essential-farge ​

579,00 kr

Smart button

Smart button

Smart button

Batteridrevet
45 mm
Matt design
Festes magnetisk eller med feste

259,00 kr

En kvinne sitter i en sofa og styrer Hue smartlysene sine med Hue appen.

Kom i gang med smartbelysning

Det er den mest avanserte, intuitive og morsomme måten å lyse opp hjemmet ditt både innvendig og utvendig. Lag ditt eget oppsett fra et utvalg av smarte lyspærer, lamper, fatninger, utendørsbelysning og tilbehør. Lås opp alle funksjonene med en Hue Bridge eller Bridge Pro smart lyshub, og konfigurer og kontroller alt via Hue appen. Få glede av automatiseringer, synkronisering med TV, videospill og musikk, opplåsing av sikkerhet i smarte hjem, borte-fra-hjemmet-kontroll og mye mer!

En stue opplyst i varme toner av rosa og hvitt smart lys.

Skap den perfekte atmosfæren

Med 8 millioner farger og flere toner av varmt til kaldt hvitt lys å velge mellom, kan du skape den perfekte stemningen for alt du gjør innendørs og utendørs. Velg en av våre fargerike, skreddersydde lysscener (eller design din egen!), arbeid eller slapp av til den optimale tonen av hvitt lys, eller la lysene dine blinke som stjernene for de ekstra spesielle øyeblikkene.

En sammenligning av to Hue smarte lys på et soverom – det ene er dimmet til 2 % av den totale lysstyrken, mens det andre lyser med 100 % lysstyrke.

Nyt uanstrengt dimming

Tradisjonelle lyspærer trenger en spesiell dimmer switch som kobles til strømnettet i hjemmet. Med smarte lys er dimming innebygd – Hue appen, smartbrytere og til og med stemmen din kan dimme lyset umiddelbart og jevnt til et lavt nivå.

Nye Hue Bridge Pro og Philips Hue Bridge lysstyring for smarte hjem.

Få alt med en Hue Bridge

Hue Bridge og en Hue Bridge Pro gir tilgang til en omfattende pakke med avanserte smartbelysningsfunksjoner. Disse inkluderer kule lyseffekter, surroundbelysning som synkroniseres med hjemmeunderholdning, Hue Secure-hjemmesikkerhetsintegrasjon med lys og kameraer, stemmestyring ved hjelp av smarte assistenter og mange smarte automatiseringer. Hue Bridge Pro er vår mest avanserte smarte lyshub som låser opp flere funksjoner, støtter flere lys og er raskere.

* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke

