Pakke: 3 Lily-spotlight + utendørs sensor
Pakkeprisen er 4363,20 kr, prisen på produktene i denne pakken som selges separat er 4848,00 kr
Pakkeprisen er 4363,20 kr, prisen på produktene i denne pakken som selges separat er 4848,00 kr
Salg
På lager
- Kjøp nå, betal senere med Klarna
- Gratis frakt over 500 kr
- 30 dagers gratis retur
- 2-4 dagers levering
- Sikker Utsjekk
Om Pakke: 3 Lily-spotlight + utendørs sensor
Fyll uteområdet ditt med farge ved bruk av Lily-spotlights. Med den inkluderte utendørssensoren, kan de slås på automatisk for å velkomme deg og gjestene dine med lys.
-
- Hvit og fargelys
- Bærbare spotlights
- Utløser lys med bevegelse
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871267
Produktinformasjon
- Hue White and color ambiance Lily utendørs spotlampe
- 1
- Hue Outdoor sensor
- 1