Pakke: 3 Lily-spotlight + utendørs sensor

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Nærbilde av fronten på Pakke: 3 Lily-spotlight + utendørs sensor
På lager
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Om Pakke: 3 Lily-spotlight + utendørs sensor

Fyll uteområdet ditt med farge ved bruk av Lily-spotlights. Med den inkluderte utendørssensoren, kan de slås på automatisk for å velkomme deg og gjestene dine med lys.

  • Hvit og fargelys
  • Bærbare spotlights
  • Utløser lys med bevegelse
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