Pongee med 2 spotter, hvite + 2 fargede GU10-pærer

Salg
Nærbilde av fronten på Pongee med 2 spotter, hvite + 2 fargede GU10-pærer
På lager
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Om Pongee med 2 spotter, hvite + 2 fargede GU10-pærer

Lys opp rommet ditt med Philips Pongee med 2 spotter i hvitt, med smarte Hue GU10-pærer med farge. Stilig og energibesparende.

  • Øyeblikkelig trådløs dimming
  • Kompatibel med Bluetooth og Hue Bridge
  • Inkluderer Hue-pærer og Philips-lampe
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