Puled spot, svart + farge GU10-pære

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Nærbilde av fronten på Puled spot, svart + farge GU10-pære
På lager
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Om Puled spot, svart + farge GU10-pære

Lys opp uteområdet ditt med Philips Puled utendørs spotter i svart, utstyrt med en smart Hue GU10-pære med farge. Koble den til et vanlig vegguttak.

  • Øyeblikkelig trådløs dimming
  • Kompatibel med Hue Bridge
  • Inkluderer Hue-pære og Philips-lampe
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