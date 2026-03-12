Puled spot, svart + farge GU10-pære
Pakkeprisen er 1188,94 kr, prisen på produktene i denne pakken som selges separat er 1321,04 kr
Pakkeprisen er 1188,94 kr, prisen på produktene i denne pakken som selges separat er 1321,04 kr
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På lager
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Om Puled spot, svart + farge GU10-pære
Lys opp uteområdet ditt med Philips Puled utendørs spotter i svart, utstyrt med en smart Hue GU10-pære med farge. Koble den til et vanlig vegguttak.
- Øyeblikkelig trådløs dimming
- Kompatibel med Hue Bridge
- Inkluderer Hue-pære og Philips-lampe
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514874626
Produktinformasjon
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