Lys opp uteområdet ditt med Philips Puled utendørs spotter i svart, utstyrt med en smart Hue GU10-pære med farge. Koble den til et vanlig vegguttak.

Øyeblikkelig trådløs dimming

Kompatibel med Hue Bridge

Inkluderer Hue-pære og Philips-lampe