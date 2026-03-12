Tilpass belysningen din med Philips Runner med 2 spotter i svart, med en Hue Dimmer Switch og smarte Hue White GU10-pærer. Elegant og funksjonell.

Øyeblikkelig trådløs dimming

Kompatibel med Bluetooth og Hue Bridge

Inkluderer Hue-pærer og Philips-lampe

Inkluderer Hue Dimmer Switch