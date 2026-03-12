Runner med 3 spotter, svarte + Dimmer Switch + 3 hvite GU10-pærer

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Nærbilde av fronten på Runner med 3 spotter, svarte + Dimmer Switch + 3 hvite GU10-pærer
På lager
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Om Runner med 3 spotter, svarte + Dimmer Switch + 3 hvite GU10-pærer

Skap den perfekte stemningen med Philips Runner med 2 spotter i svart, inkludert en Hue Dimmer Switch og smarte Hue White GU10-pærer. Allsidig og elegant.

  • Øyeblikkelig trådløs dimming
  • Kompatibel med Bluetooth og Hue Bridge
  • Inkluderer Hue-pærer og Philips-lampe
  • Inkluderer Hue Dimmer Switch
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