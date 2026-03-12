Få den perfekte belysningen med Philips Runner med 3 spotter i hvitt, inkludert en Hue Dimmer Switch og smarte Hue White GU10-pærer. Elegant og allsidig.

Øyeblikkelig trådløs dimming

Kompatibel med Bluetooth og Hue Bridge

Inkluderer Hue-pærer og Philips-lampe

Inkluderer Hue Dimmer Switch