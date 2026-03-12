Løper med 3 spotter, hvite + Dimmer Switch + 3 hvite GU10-pærer
Pakkeprisen er 1746,43 kr, prisen på produktene i denne pakken som selges separat er 1940,48 kr
Pakkeprisen er 1746,43 kr, prisen på produktene i denne pakken som selges separat er 1940,48 kr
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På lager
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Om Løper med 3 spotter, hvite + Dimmer Switch + 3 hvite GU10-pærer
Få den perfekte belysningen med Philips Runner med 3 spotter i hvitt, inkludert en Hue Dimmer Switch og smarte Hue White GU10-pærer. Elegant og allsidig.
- Øyeblikkelig trådløs dimming
- Kompatibel med Bluetooth og Hue Bridge
- Inkluderer Hue-pærer og Philips-lampe
- Inkluderer Hue Dimmer Switch
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514874497
Produktinformasjon
- Spot til tak og vegger Runner-spot til tak/vegg, 3 stk.
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- Hue White GU10 – smart spotlight – (2-pakning)
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- Hue White GU10 – smart spotlight
- 1
- Hue Dimmer switch
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