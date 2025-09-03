* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.
2K-sikkerhetskamera for skrivebord
Sikre innendørsområdet med 2K-sikkerhetskameraet for skrivebord fra Philips Hue i svart. Utstyrt med skarp oppløsning i 2K som gir klare opptak både dag og natt. Den kompakte designen glir sømløst inn i interiøret. Smart bevegelsesdeteksjon og toveis lyd holder deg tilkoblet til enhver tid, fra hvor som helst. Når en bevegelse oppdages, går Hue-lysene over i varslingsmodus og lyser opp hjemmet av sikkerhetshensyn.
Type
Farge
variant.group.resolution
Current price is {currentPrice}
Finn ut når du kan bestille
Du mottar en e-post når dette produktet er tilgjengelig for bestilling. Vi sender bare denne e-posten en gang. Sjekk vår personvernerklæring for flere detaljer.
Høydepunkter
- Seamless integration with Philips Hue lights
- Get alerts when motion is detected
- 2K video to see every detail cleary
- Stylish and compact desktop stand included
Populære produkter
Hue
Tap dial switch
579,00 kr
Hue
Secure-kontaktsensor
769,00 kr
Hue
Secure anti-drop-kabel
169,00 kr
Hue
Secure-kamera på batteri
2079,00 kr
Hue
Secure-kamera med ledning
1729,00 kr
Hue
Lavspenningskabel på 3 m til Secure-kamera
329,00 kr
Hue
Hue Bridge Pro
1039,00 kr
Hue
Motion sensor
519,00 kr
Få alt med Philips Hue Bridge
Med en Hue Bridge får du hele utvalget av sikkerhetsfunksjoner for smarte hjem: lys- og lydalarmer, automatisk imitasjon av tilstedeværelse og muligheten til å utvide oppsettet for hjemmesikkerheten – eller smartbelysningen.
Overvåk hjemmet ditt
Motta varsler direkte på mobilenheten din hver gang Secure-kameraet oppdager bevegelse. Opprett aktivitets- eller pakkesoner, og bli varslet avhengig av hva som utløser bevegelsen, for eksempel en person, et dyr, et kjøretøy eller en pakke.
Få det til å se ut som om du er hjemme
Bruk Secure-kameraet ditt med automatisk imitasjon av tilstedeværelse og toveis-talefunksjon for å gjøre hjemmet ditt enda sikrere – og få enda litt mer sjelefred med det samme.
Spesifikasjoner
Emballasjemål og vekt
Emballasjemål og vekt
EAN/UPC – produkt
8721103045737
Nettovekt
700,9 g
Bruttovekt
1 083,8 g
Høyde
140 mm
Lengde
219 mm
Bredde
176 mm
Materialenummer (12NC)
929004258404