Nærbilde av fronten på Secure 2K-sikkerhetskamera for skrivebord

2K-sikkerhetskamera for skrivebord

Sikre innendørsområdet med 2K-sikkerhetskameraet for skrivebord fra Philips Hue i svart. Utstyrt med skarp oppløsning i 2K som gir klare opptak både dag og natt. Den kompakte designen glir sømløst inn i interiøret. Smart bevegelsesdeteksjon og toveis lyd holder deg tilkoblet til enhver tid, fra hvor som helst. Når en bevegelse oppdages, går Hue-lysene over i varslingsmodus og lyser opp hjemmet av sikkerhetshensyn.

Høydepunkter

  • Seamless integration with Philips Hue lights
  • Get alerts when motion is detected
  • 2K video to see every detail cleary
  • Stylish and compact desktop stand included
Få alt med Philips Hue Bridge

Få alt med Philips Hue Bridge

Med en Hue Bridge får du hele utvalget av sikkerhetsfunksjoner for smarte hjem: lys- og lydalarmer, automatisk imitasjon av tilstedeværelse og muligheten til å utvide oppsettet for hjemmesikkerheten – eller smartbelysningen.

Overvåk hjemmet ditt

Overvåk hjemmet ditt

Motta varsler direkte på mobilenheten din hver gang Secure-kameraet oppdager bevegelse. Opprett aktivitets- eller pakkesoner, og bli varslet avhengig av hva som utløser bevegelsen, for eksempel en person, et dyr, et kjøretøy eller en pakke.

Få det til å se ut som om du er hjemme

Få det til å se ut som om du er hjemme

Bruk Secure-kameraet ditt med automatisk imitasjon av tilstedeværelse og toveis-talefunksjon for å gjøre hjemmet ditt enda sikrere – og få enda litt mer sjelefred med det samme.

Spesifikasjoner

Emballasjemål og vekt

  • EAN/UPC – produkt

    8721103045737

  • Nettovekt

    700,9 g

  • Bruttovekt

    1 083,8 g

  • Høyde

    140 mm

  • Lengde

    219 mm

  • Bredde

    176 mm

  • Materialenummer (12NC)

    929004258404

Produktets mål og vekt

Service

Tekniske spesifikasjoner

Kameraet

Hva støttes

Annet

* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke

