  • Konsekvent, ensartet lys
  • Chromasync™ presisjonsfargeblanding
  • Ultrasterkt, ekte hvitt lys

Fornye hjemmet ditt med en fin linje av lys

Philips Hue stripelys – lysere, mer fremtredende og bedre enn noensinne.
Banebrytende teknologi møter fleksibel design for å skape stemningsfull og funksjonell belysning som passer perfekt til ethvert rom.   

En lengde med Flux- og OmniGlow-stripelys
Et soverom opplyst med indirekte lys i rosa og varmhvite toner fra stripelys som er skjult under sengen og bak tak- og vegghvelvinger for å skape en opplysende effekt.

Dekorer og løft ethvert innendørs rom

Velg mellom fargerike, stemningsskapende eller helt hvite fargetoner for å skape den perfekte atmosfæren med et spredt lys som dekker vegger, gulv og tak. Chomasync™-teknologi gir presisjon og konsistent fargeblanding for å skape sømløse fargegradienter i alle hjørner. Gjør rommet ditt personlig med vakre lysscener og dynamiske effekter som passer til enhver stemning og anledning. Klipp dem slik at de passer hvor som helst – fra hjørner til vegger, og tak til trapper.  

Et kjøkken opplyst med sterkt hvitt, indirekte lys fra stripelys som er skjult under benkeplater og i tak- og vegghvelvinger for å skape en opplysende effekt.

Lysere og hvitere enn noensinne

Gjør hvert hjørne strålende med klart, ultralyst og ekte hvitt lys. Disse stripelysene er designet med dedikerte hvite og varmhvite LED-lys, og leverer de reneste og klareste hvittonene. Og med en ultrasterk lysstyrke på opptil 6000 lumen, vil du også nyte kraftig veggbelysning eller funksjonell belysning, som hjelper deg å fokusere på oppgaver eller komme deg videre med daglige aktiviteter. Få følelsen av naturlig dagslys innendørs med fullspektret dagslys. Nyt det bredeste spekteret av hvite toner, fra de varmeste gule tonene i en solnedgang til de kjøligste hvite nyansene i en blå vinterhimmel.   

Et par sitter på en sofa i en stue med hjørner og taklinjer opplyst med direkte lys fra en OmniGlow-stripelys.

Overlegent lys, laget for å bli sett

OmniGlow-lysstripen gir den beste belysningsopplevelsen i sin klasse. Få en jevn og ensartet lyslinje med OmniGlow-teknologi og en spredende hylse som skjuler LED-spotter. OmniGlow er dristig nok til å skinne som lamper med rettet lys og bli midtpunktet i rommets design. Den overlegne lysstyrken gjør den perfekt til en arbeidslampe, mens den avanserte 16-biters brikken sørger for ultrajevne og naturlige dynamiske effekter som garantert vil gjøre ethvert innendørsrom ekstra oppslukende.

Et par sitter i en sofa og ser på TV, omgitt av indirekte lys i rosa toner fra en Hue Flux-stripelys. Mannen styrer lysene med Hue appen på smarttelefonen sin.

Ultimat, uanstrengt kontroll 

Enten du vil sette en vakker lysscene, angi stemningsmatchende effekter eller bare kontrollere lysstripene dine – gjør alt uanstrengt med Hue appen eller stemmestyring. Integrer stripelysene med alle Philips Hue lamper, lyspærer og smartkontroller med en Hue Bridge Pro. Bridge Pro gir deg også full kontroll over stripelysene dine i hele hjemmet, hvor som helst i verden, og lar deg planlegge automatiseringer.   

Utforsk Hue appen

