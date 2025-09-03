Sikre innendørsområdet med 2K-sikkerhetskameraet for skrivebord fra Philips Hue i hvitt. Utstyrt med skarp oppløsning i 2K som gir klare opptak både dag og natt. Den kompakte designen glir sømløst inn i interiøret. Smart bevegelsesdeteksjon og toveis lyd holder deg tilkoblet til enhver tid, fra hvor som helst. Når en bevegelse oppdages, går Hue-lysene over i varslingsmodus og lyser opp hjemmet av sikkerhetshensyn.