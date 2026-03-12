Se hva som skje i hjemmet ved å legge til disse fire kontaktsensorene og to bevegelsessensorene i det eksisterende Philips Hue Bridge-oppsettet. Still inn sensorene til å sende umiddelbare bevegelsesvarsler til mobilenheten din - og iverksett tiltak fra sikkerhetssenteret i Philips Hue-appen.

To Secure kontaktsensorer

To innendørssensorer

Styr med Philips Hue-appen

*Krever en Hue Bridge