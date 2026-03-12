Pakke: 4 x Secure kontaktsensorer + 2 x Motion sensors
Nåværende pris er 2576,00 kr
Nåværende pris er 2576,00 kr
På lager
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Om Pakke: 4 x Secure kontaktsensorer + 2 x Motion sensors
Se hva som skje i hjemmet ved å legge til disse fire kontaktsensorene og to bevegelsessensorene i det eksisterende Philips Hue Bridge-oppsettet. Still inn sensorene til å sende umiddelbare bevegelsesvarsler til mobilenheten din - og iverksett tiltak fra sikkerhetssenteret i Philips Hue-appen.
- To Secure kontaktsensorer
- To innendørssensorer
- Styr med Philips Hue-appen
- *Krever en Hue Bridge
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514870956
Produktinformasjon
- Hue Secure-kontaktsensor
- 2
- Hue Motion sensor
- 2
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