Pakke: 4 x Secure kontaktsensorer + 2 x Motion sensors

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Om Pakke: 4 x Secure kontaktsensorer + 2 x Motion sensors

Se hva som skje i hjemmet ved å legge til disse fire kontaktsensorene og to bevegelsessensorene i det eksisterende Philips Hue Bridge-oppsettet. Still inn sensorene til å sende umiddelbare bevegelsesvarsler til mobilenheten din - og iverksett tiltak fra sikkerhetssenteret i Philips Hue-appen.

  • To Secure kontaktsensorer
  • To innendørssensorer
  • Styr med Philips Hue-appen
  • *Krever en Hue Bridge

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