Nærbilde av fronten på Spot til tak og vegger Kosipo-spotlys til tak/vegg, 3 stk.

Denne Philips my Living Contemporary er en serie med spotlys med elegante silhuetter og lys av høy kvalitet som passer til dagens smaker, trender og livsstiler.

Høydepunkter

  • Ingen lyspære
  • Svart
ClickFix-montering

ClickFix-montering

Du kan enkelt installere spotterne selv takket være ClickFix. Bare monter braketten til taket, koble ledningene, klikk og fest lampen på en gang.

Justerbart spothode

Justerbart spothode

Rett lyset dit du vil ved å justere, rotere eller vippe på spothodet i lampen.

Materialer i høy kvalitet

Denne lampen er modellert med lagvise mønstre av materialer av høy kvalitet og har en enestående overflate. Dette sikrer et solid og slitesterkt produkt som vil sette sitt preg på hjemmet ditt i mange år fremover.

For alle rom i ditt interiør

Denne Philips-spotlampen er fullstendig funksjonell og samtidig svært elegant og legger til en dekorativ touch i alle rom i hjemmet.

Naturlige og gjenkjennelige former

Myke overganger og kurvede linjer preger den tidløse formen til myLiving fra Philips. myLiving-spotlampene er praktiske, elegante og diskré og passer perfekt inn i alt moderne interiør.

Den perfekte lysstrålen for effektbelysning

Den perfekte lysstrålen for effektbelysning. Dette Philips-spotlyset har den perfekte lysstrålen for effektbelysning (GU10-pære er ikke inkludert). Med kombinert lys kan du understreke detaljer eller funksjoner i interiøret ditt.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

  • Bruksområde

    Innendørs

Design og utseende

Miljøet

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Diverse

Emballasjemål og vekt

Produktets mål og vekt

Service

Tekniske spesifikasjoner

Annet

* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke

