* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.
Runner-spotlys til tak/vegg, 2 stk.
Denne spotten i industristil fra Philips er liten, stilig og enkel – perfekt for ethvert moderne interiør. De svarte aluminiumskabinettene gir et stilrent uttrykk. Et svært dekorativt lys med roterende lyskilde.
Nåværende pris er 715,08 kr
Høydepunkter
- Ingen lyspære
- Svart
- ClickFix
Materialer i høy kvalitet
Denne lampen er modellert med lagvise mønstre av materialer av høy kvalitet og har en enestående overflate. Dette sikrer et solid og slitesterkt produkt som vil sette sitt preg på hjemmet ditt i mange år fremover.
Elegant og moderne design
Justerbart spothode
Rett lyset dit du vil ved å justere, rotere eller vippe på spothodet i lampen.
Elegant svart
Svart er tidløst og elegant og har en intens dyp ibenholtfarge.
Spesifikasjoner
Lyskildens egenskaper
Lyskildens egenskaper
Bruksområde
Innendørs