- Dette tilbudet gjelder kun utvalgte outlet-produkter og gjelder så lenge lageret rekker.
- Rabatten trekkes automatisk fra prisen som vises på outlet-siden.
- Dette tilbudet:
a. gjelder så lenge lageret rekker.
b. kan ikke kombineres med andre tilbud i Hue Shop på nett.
c. er med forbehold om pris- og/eller produktendringer samt skrive- og trykkfeil.
- Signify Norge AS forbeholder seg retten til når som helst å avslutte et tilbud eller endre disse vilkårene og betingelsene ved å publisere dem på nytt. Eventuelle endringer i disse vilkårene og betingelsene gjelder kun for bestillinger som legges inn etter at endringene er publisert.
Tilbud
Still taklys
Integrert LED
Bluetooth-styring via app
Inkluderer dimmer
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Nåværende pris er 1 159,50 kr, opprinnelig pris er 2 319,00 kr
Tilbud
Still taklys
Integrert LED
Bluetooth-styring via app
Inkluderer dimmer
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Nåværende pris er 1 159,50 kr, opprinnelig pris er 2 319,00 kr
Tilbud
Startsett: 3 stk. smarte GU10-spotlights + Hue Smart button
Hvitt og farget lys
Opptil 400 lumen
Styres med Hue Smart button
Philips Hue Bridge inkludert
Nåværende pris er 1 094,50 kr, opprinnelig pris er 2 189,00 kr
Tilbud
Lightstrip Outdoor 5 meter
1 x 5 meter lysstripe
Hvitt og farget lys
Strømforsyningen er inkludert
Smart kontroll med Hue Bridge*
Nåværende pris er 1 384,50 kr, opprinnelig pris er 2 769,00 kr
Tilbud
Buckram firedobbel spot
Inkluderer GU10 LED-pære
Bluetooth-styring via app
Inkluderer dimmer
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Nåværende pris er 1 269,50 kr, opprinnelig pris er 2 539,00 kr
1-5 av 5
Resultatside 1 av 1 er lastet inn
1