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En stue opplyst med et utvalg Philips Hue smartlamper som fremhever Last Chance-sluttsalget.

Outlet på smartbelysning

Gjør et kupp på utvalgte smartlys, lamper og tilbehør fra Philips Hue. Oppdag smartbelysning av høy kvalitet til reduserte priser, med stadig nye tilbud.

En stue opplyst med et utvalg Philips Hue smartlamper som fremhever Last Chance-sluttsalget.

Outlet på smartbelysning

Gjør et kupp på utvalgte smartlys, lamper og tilbehør fra Philips Hue. Oppdag smartbelysning av høy kvalitet til reduserte priser, med stadig nye tilbud.

5 produkter
Tilbud
Nærbilde av fronten på Still taklys

Still taklys

Integrert LED
Bluetooth-styring via app
Inkluderer dimmer
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
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Nærbilde av fronten på Still taklys

Still taklys

Integrert LED
Bluetooth-styring via app
Inkluderer dimmer
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Tilbud
Nærbilde av fronten på Startsett: 3 stk. smarte GU10-spotlights + Hue Smart button

Startsett: 3 stk. smarte GU10-spotlights + Hue Smart button

Hvitt og farget lys
Opptil 400 lumen
Styres med Hue Smart button
Philips Hue Bridge inkludert
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Nærbilde av fronten på Lightstrip Outdoor 5 meter

Lightstrip Outdoor 5 meter

1 x 5 meter lysstripe
Hvitt og farget lys
Strømforsyningen er inkludert
Smart kontroll med Hue Bridge*
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Nærbilde av fronten på Buckram firedobbel spot

Buckram firedobbel spot

Inkluderer GU10 LED-pære
Bluetooth-styring via app
Inkluderer dimmer
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
1-5 av 5

Alt du trenger å vite om produktene våre

Hvilke produkter er inkludert i Philips Hue Outlet?

Hvor ofte oppdateres produktene i Philips Hue sin outlet?

Kan jeg finne smartbelysning og tilbehør blant produktene i outleten?

Gjelder garantien også for produkter kjøpt på outlet-siden?

Vilkår og betingelser for outlet

  1. Dette tilbudet gjelder kun utvalgte outlet-produkter og gjelder så lenge lageret rekker.
  2. Rabatten trekkes automatisk fra prisen som vises på outlet-siden.
  3. Dette tilbudet:
        a. gjelder så lenge lageret rekker.
        b. kan ikke kombineres med andre tilbud i Hue Shop på nett.
        c. er med forbehold om pris- og/eller produktendringer samt skrive- og trykkfeil.
  4. Signify Norge AS forbeholder seg retten til når som helst å avslutte et tilbud eller endre disse vilkårene og betingelsene ved å publisere dem på nytt. Eventuelle endringer i disse vilkårene og betingelsene gjelder kun for bestillinger som legges inn etter at endringene er publisert.
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