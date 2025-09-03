Bruk vår praktiske veiledning for å finne ut hvilke Philips Hue LED-striper som passer for deg og ditt hjem.
Innendørs stripelys har fleksibel design, enkel installasjon og mulighet for både hvitt og farget lys. Bruk dem til stemningsfull og funksjonell belysning som passer til ethvert rom.
Slik bruker du stripelys innendørs
Tenk over hvordan du vil lyse opp rommet ditt. Ønsker du indirekte eller direkte lys? Hvor mye lysstyrke trenger du?
Flux og Flux ultralyse lysremser er designet for å skjules, noe som skaper en indirekte opplysende effekt som fyller rom med spredt lys – ideelt for dekorasjon og for å skape atmosfære. OmniGlow er laget for å brukes som direkte lys. Den ensartede lyslinjen gjør den til et slående midtpunkt som ikke trenger å skjules, noe som gjør den ideell som stemningsskapende og praktisk belysning.
Hvit og fargeovergang
LED type
Lysfordeling
Lumen
Rom
Stripelysdesign
Plassering
Levetid
Kan skjæres til etter mål
De avskårne stykkene kan kobles sammen igjen
Kan forlenges
Fungerer i et underholdningsområde
Kommunikasjonsprotokoll
Utendørs LED-lysremse
Få livlig neondekorasjon, fargerik stemningsmatching og sterkt, praktisk hvitt lys for å forvandle alle uteområdene dine. Deres værbestandige design og sikre lavvoltsoppsett gir ekstra trygghet.
Slik bruker du stripelys utendørs
Utendørslamper kan være lekne, praktiske og alt midt imellom. Akkurat som Flux innendørs, er Flux utendørs stripelys designet for å være skjult og skape indirekte lys for opplysing av uteplassen, veggene i hagen og taket på gårdplassen. Den er også lys nok til aktiviteter og spesielle anledninger. Neon stripelys er et dekorativt, direkte lys som er laget for å fremheve fontener, markere blomsterbed og tilføre farge i alle hjørner. Bøy og form det til ditt eget mesterverk!
Hvit og fargeovergang
Lysfordeling
Utendørsareal
LED type
Lumen
Levetid
De avskårne stykkene kan kobles sammen igjen
Kan forlenges
* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.