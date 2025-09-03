Slik bruker du stripelys innendørs

Tenk over hvordan du vil lyse opp rommet ditt. Ønsker du indirekte eller direkte lys? Hvor mye lysstyrke trenger du?

Flux og Flux ultralyse lysremser er designet for å skjules, noe som skaper en indirekte opplysende effekt som fyller rom med spredt lys – ideelt for dekorasjon og for å skape atmosfære. OmniGlow er laget for å brukes som direkte lys. Den ensartede lyslinjen gjør den til et slående midtpunkt som ikke trenger å skjules, noe som gjør den ideell som stemningsskapende og praktisk belysning.