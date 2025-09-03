Support
En lengde stripelys

Sammenlign LED-striper for innendørs og utendørs bruk  

Bruk vår praktiske veiledning for å finne ut hvilke Philips Hue LED-striper som passer for deg og ditt hjem.  

Innendørs LED-stripelys

Innendørs stripelys har fleksibel design, enkel installasjon og mulighet for både hvitt og farget lys. Bruk dem til stemningsfull og funksjonell belysning som passer til ethvert rom.  

Et kjøkken opplyst i levende rosa og oransje fargetoner ved hjelp av en kombinasjon av skjulte lysremser bak takhvelvinger og synlige stripelys i taket.

Slik bruker du stripelys innendørs

Tenk over hvordan du vil lyse opp rommet ditt. Ønsker du indirekte eller direkte lys? Hvor mye lysstyrke trenger du? 
Flux og Flux ultralyse lysremser er designet for å skjules, noe som skaper en indirekte opplysende effekt som fyller rom med spredt lys – ideelt for dekorasjon og for å skape atmosfære. OmniGlow er laget for å brukes som direkte lys. Den ensartede lyslinjen gjør den til et slående midtpunkt som ikke trenger å skjules, noe som gjør den ideell som stemningsskapende og praktisk belysning.  

Flux Stripelys

Kjøp nå

Flux ultralyst stripelys

Kjøp nå

OmniGlow stripelys

Kjøp nå

Hvit og fargeovergang

Ja
Ja
Ja

LED type

RGBWWIC 
RGBWWIC 
RGBWWIC 

Lysfordeling

Indirekte
Indirekte
Direkte

Lumen

1200 - 2000 lm (Avhengig av lengde)
2900 - 6000 lm (Avhengig av lengde)
2400 - 4800 lm (Avhengig av lengde)

Rom

Stue, Soverom
Kjøkken, Spisestue, Hjemmekontor, Gang
Passer for alle rom, ubegrensede plasseringsmuligheter

Stripelysdesign

Gjennomsiktig silikonhylse med synlige LED-lys
Gjennomsiktig silikonhylse med synlige LED-lys
Matt silikonhylse, ingen synlige LED-er, jevn lysgjengivelse

Plassering

Skjult for en opplysende effekt
Skjult for en opplysende effekt
Synlig for direkte lys. Skjult for en opplysende effekt

Levetid

25 000 timer
25 000 timer
25 000 timer

Kan skjæres til etter mål

Ja
Ja
Ja

De avskårne stykkene kan kobles sammen igjen

Ja
Ja
Nei

Kan forlenges

Ja
Ja
Nei

Fungerer i et underholdningsområde

Ja
Ja
Ja

Kommunikasjonsprotokoll

Bluetooth / Zigbee
Bluetooth / Zigbee
Bluetooth / Zigbee

Utendørs LED-lysremse

Få livlig neondekorasjon, fargerik stemningsmatching og sterkt, praktisk hvitt lys for å forvandle alle uteområdene dine. Deres værbestandige design og sikre lavvoltsoppsett gir ekstra trygghet.

En hage og uteplass opplyst med myke toner av gult, rosa og lilla lys fra skjulte lysremser under trappetrinn og synlige stripeys langs blomsterbed og på vegger.

Slik bruker du stripelys utendørs

Utendørslamper kan være lekne, praktiske og alt midt imellom. Akkurat som Flux innendørs, er Flux utendørs stripelys designet for å være skjult og skape indirekte lys for opplysing av uteplassen, veggene i hagen og taket på gårdplassen. Den er også lys nok til aktiviteter og spesielle anledninger. Neon stripelys er et dekorativt, direkte lys som er laget for å fremheve fontener, markere blomsterbed og tilføre farge i alle hjørner. Bøy og form det til ditt eget mesterverk!   

Flux utendørs stripelys

Kjøp nå

Neon utendørs stripelys

Kjøp nå

Hvit og fargeovergang

Ja
Ja

Lysfordeling

Indirekte
Direkte

Utendørsareal

Skjules under utendørs hvelvinger, under terrassetrinn
Marker uteplass, blomsterbed og stier

LED type

RGBWWIC
RGBWWIC

Lumen

3000 lm
1100 lm

Levetid

25 000 timer
25 000 timer

De avskårne stykkene kan kobles sammen igjen

Nei
Nei

Kan forlenges

Nei
Nei

* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay