Hue Secure kablet ringeklokke og Smart-ringeenhet – veiledning

Hue Secure kablet videoringeklokke og Smart-ringeenhet – veiledning

Innledning

Det Hue Secure kablede ringeklokkekameraet er designet for å integreres sømløst med Philips Hue økosystemet, noe som gir økt sikkerhet og bekvemmelighet foran på døren din. Denne artikkelen dekker alt du trenger å vite om hvordan du konfigurerer, installerer og bruker Hue Secure kablet ringeklokke og ringeenhet.

Oppsett og installasjon

Konfigurering av Hue Secure Wired-dørklokke

For å konfigurere Hue Secure Wired Doorbell, bruk Philips Hue-appen til å skanne QR-koden på eierkortet til ringeklokken. Følg instruksjonene i appen for å koble til ringeklokken. Hvis du allerede eier en Bridge, kan du koble den til. Hvis ikke, vil dørklokken fortsatt fungere, men med begrenset funksjonalitet. Med Hue lysene får du tilgang til forbedrede funksjoner, for eksempel at lyset tennes ved bevegelse. Sørg for at Bluetooth er aktivert på mobilenheten din under oppsettet.

Installasjonskrav

Den kablede ringeklokken krever eksisterende ringeklokkekabler (lavspenning 12–24 V AC), en Wi-Fi-tilkobling (2,4 GHz) og eventuelt en Philips Hue Bridge for full funksjonalitet og automatisering. Verktøyene som trengs for installasjon inkluderer en blyant, skrutrekker, elektrisk drill, 6 mm murbor, gummiklubbe eller hammer.

Montering av ringeklokkekameraet

Monter ringeklokkekameraet nær inngangspartiet i en høyde på omtrent 1,4 meter for optimal bevegelsesdeteksjon. Kameraet er værbestandig (IP54), noe som gjør det egnet for utendørs bruk. Hvis du ønsker å bruke en plug-in-adapter i stedet for den kablede transformatoren, må du sørge for at strømadapteren er plassert innendørs. Ringeklokken kan også monteres i en vinkel ved hjelp av vinkelfestet for bedre sikt.

Forlengelse av korte kabler

Hvis kablene fra veggen er for korte, kan du enkelt legge til skjøteledninger ved hjelp av en wiremutter som skrus på plass. Instruksjoner finnes i håndboken. Vær forsiktig så du ikke lar de eksisterende ledningene skli inn i veggen; bøy dem for å forhindre at de sklir og/eller teip dem sammen etter at du har fjernet den forrige ringeklokken.

Bruk av veggankere og avstandsstykker

For en sikker og solid installasjon, bruk de medfølgende veggankrene for materialer som murstein og betong. Sjekk om det er noen ledninger inne i veggen før du borer. Hvis du er usikker, kontakt en kvalifisert elektriker for hjelp.

Hvis overflaten ikke tillater plassering av ringeklokken inntil veggen, eller hvis du trenger mer plass til ledninger og ledningsmuttere, anbefaler vi å bruke de medfølgende avstandsstykkene som enkelt festes til festet med teip for å skape litt avstand mellom veggen og braketten.

Kompatible transformatorer

Den kablede Hue-ringeklokken er kun kompatibel med eksisterende ringeklokkesystemer som leverer lavspenning på 12–24 V vekselstrøm. Egnede transformatorer inkluderer Europa ABB Ltd. TM15/24 (transformator) og Zopule MYT240050 (plug-in-adapter), og USA: RING T57-0052 (transformator) og jiooyy AC-AC 24V 500mA (plug-in).

Strømforsyningsalternativer

Hue Secure ringeklokken kan også strømforsynes ved hjelp av en plug-in strømforsyning. Egnede adaptere inkluderer den europeiske Zopule MYT240050 (plug-in-adapter) og den amerikanske jiooyy AC-AC 24V 500mA (plug-in).

Kompatibilitet og integrasjon

Integrasjon med Hue-lys

Hue Secure ringeklokken integreres sømløst med din eksisterende Philips Hue belysning. Du kan konfigurere lys til å blinke eller slå seg på automatisk når noen ringer på døren eller bevegelse oppdages.

Smart Home-integrering

Den kablede Hue-ringeklokken kan brukes med Alexa, Google Assistant og SmartThings for live view. Apple Home (og Home secure video) støttes ikke.

Koble til flere enheter

Du kan koble flere Hue Smart ringeenheter til én ringeklokke når en Hue Bridge er en del av oppsettet. Uten en Hue Bridge kan du koble én kablet ringeklokke til én smart ringeenhet. På samme måte kan flere Hue ringeklokker kobles til én Smart ringeenhet når en Hue Bridge er en del av oppsettet.

Varsler

Motta varsler

Når noen ringer på døren, mottar du et ringeklokkeanrop eller et push-varsel på telefonen din via Hue appen. Hvis du har Hue Chime tilkoblet, kan du motta lydvarsler. Du kan også bruke Hue belysning til å lage varslinger med lyssignal.

Lyssignal

Lyssignal er en unik Hue funksjon som lar deg blinke med ett eller flere lys i hjemmet når du trykker på ringeklokken. Dette er nyttig når du ikke vil bli forstyrret av lyden fra den smarte ringeklokken, for eksempel når du er på jobb eller når familiemedlemmer sover.

Abonnementsplaner

Gratis prøveversjon av sikre abonnementsplaner

Alle nye sikre kameraer eller kablede dørklokkekameraer leveres med en gratis 30-dagers prøveversjon av Basic-abonnementet. Prøveperioden starter så snart ringeklokken er konfigurert, slik at du kan prøve ut alle de avanserte funksjonene som følger med et Secure-abonnement.

Kjøpe Hue Secure-abonnementer

Etter den gratis prøveperioden kan du velge å kjøpe et av Hue Secure-abonnementene for å fortsette å nyte avanserte funksjoner. De tilgjengelige planene er:

Basic Plan : Dette abonnementet koster 39,99 USD per kamera per år og inkluderer 30 dagers videohistorikk, avanserte funksjoner som aktivitetssoner, videoklipp og smartere varsler.

: Dette abonnementet koster 39,99 USD per kamera per år og inkluderer 30 dagers videohistorikk, avanserte funksjoner som aktivitetssoner, videoklipp og smartere varsler. Plus Plan: Dette abonnementet koster 99,99 USD per år og dekker opptil 10 kameraer. Den inkluderer 60 dager med videohistorikk, avanserte funksjoner som aktivitetssoner, videoklipp og smartere varsler.

Tekniske spesifikasjoner

Spenningskompatibilitet

Den kablede Hue-ringeklokken er kun kompatibel med eksisterende ringeklokkesystemer som leverer lavspenning på 12–24 V vekselstrøm. Det er ikke mulig å koble til nettspenning (220–240 V i Europa, 120 V i USA) og det vil skade produktet.

Kameraoppløsning og synsfelt

Kameraoppløsningen er 2K QHD i et 1:1-forhold (1984 x 1984 piksler), og synsfeltet er større enn 180 grader, noe som bidrar til å oppdage pakker plassert i nærheten av døren og gir god oversikt over hvem som står foran døren din.

Nattsynsalternativer

Hue Secure-ringeklokken tilbyr både infrarødt nattsyn og fargenattsyn under dårlige lysforhold. For å aktivere fargenattsyn, deaktiver nattmodus (infrarødt syn).

Stjernelys

Starlight Vision er en spesifikasjon for bildesensorer som er optimalisert for å fange lys selv på de mørkeste dagene og/eller stedene, noe som sikrer klare bilder under dårlige lysforhold.

Samsvar med EUs miljøvennlige design

Den kablede Hue ringeklokken er designet for å gi bevegelsesdeteksjon døgnet rundt, både dag og natt, og kan konfigureres til å være aktiv eller inaktiv, i samsvar med EUs retningslinjer for miljøvennlig design.

WiFi-rekkevidde

Vi anbefaler å plassere den kablede Hue-ringeklokken innenfor 10 meters rekkevidde fra WiFi-ruteren din i hjemmet.

Feilsøking og vedlikehold

Tilbakestilling av ringeklokken

På baksiden av den kablede Hue-videoringeklokken er det en tilbakestillingsknapp. Skru forsiktig ut sikkerhetsskruen, vipp ringeklokken for å få tilgang til tilbakestillingsknappen, og trykk den forsiktig inntil ringeklokken bekrefter at den tilbakestilles.

Rengjøring av ringeklokke og ringeenhet

Bruk en myk, fuktig klut til å rengjøre videoringeklokken og den smarte ringeenheten. Unngå å bruke for mye kraft for å unngå riper.

LED-indikatorens betydninger

Lilla : Produktet er koblet til strømnettet og starter opp.

: Produktet er koblet til strømnettet og starter opp. Blå : Tilbakestillingsknappen er trykket på.

: Tilbakestillingsknappen er trykket på. Rød : Tilbakestillingsknappen trykkes inn lenger enn 10 sekunder, noe som indikerer en fabrikktilbakestilling.

: Tilbakestillingsknappen trykkes inn lenger enn 10 sekunder, noe som indikerer en fabrikktilbakestilling. Rød blinking : Den kablede ringeklokken trenger tilsyn; kontroller transformatorens spenningsspesifikasjon.

: Den kablede ringeklokken trenger tilsyn; kontroller transformatorens spenningsspesifikasjon. Rød pust : Den kablede Hue-ringeklokken tar opp.

: Den kablede Hue-ringeklokken tar opp. Grønn blinking: Den kablede Hue ringeklokken oppdateres.

Frakobling av eksisterende ringeklokke (EU og NAM)

For EU: Koble fra den eksisterende ringeklokken ved å følge instruksjonene fra produsenten av ringeklokken. Lag en kontinuerlig krets ved å koble ledningene sammen med den medfølgende trådmutteren. For NAM: Bruk den medfølgende omkoblingskabelen til å koble fra den eksisterende ringeklokken og omkoble strømmen til den kablede Hue ringeklokken. Situasjonen kan uansett variere, og i tvilstilfeller bør du spørre en kvalifisert elektriker.

Transformatorkompatibilitet

For å finne ut hvilken spenning ringeklokkesystemet har, må du se spesifikasjonene på transformatoren, og spørre en kvalifisert elektriker hvis du er i tvil.

Lagring av videoklipp

Hue Secure-videoklippene lagres trygt og er ende-til-ende-kryptert i skymiljøet vårt, noe som forhindrer uautorisert tilgang.

Monteringsflater

Hue-videoringeklokken kan monteres på de fleste overflater, men det anbefales ikke å montere den på metalloverflater, da dette kan forårsake forstyrrelser og redusere WiFi-tilkoblingen. Bruk de medfølgende veggankrene for murstein- og betongoverflater.

Smart Chime-funksjoner

Smart-ringeenheten kan dempes via appen eller en knapp på enheten. Den er designet for å enkelt kobles til en stikkontakt, men bør ikke kobles til en skjøteledning. Produktet er vedlikeholdsfritt, og frontdekselet er fastmontert. Sirenefunksjonen har en lydstyrke på 87 dB for å varsle naboer og/eller skremme bort inntrengere.

LED-farger på Smart-ringeenheten

Lyser grønt (30 sekunder) : Strømmen er på.

: Strømmen er på. Sakte blinkende oransje : Klar til å legges til i Hue-oppsettet.

: Klar til å legges til i Hue-oppsettet. Raskt blinkende oransje : I ferd med å bli tilbakestilt til fabrikkinnstillingene.

: I ferd med å bli tilbakestilt til fabrikkinnstillingene. Lyser rødt (30 sekunder) : Produktet er dempet.

: Produktet er dempet. Vedvarende grønn: produktet er ikke lydløst.

MotionAware™-teknologi

MotionAware er en unik teknologi som slår på lys når bevegelse oppdages i et rom uten å bruke en bevegelsessensor. Dette fungerer med et oppsett med tre lys og/eller ringeenheter eller mer.

Tilleggsinformasjon for MultiChime

Med MultiChime kan du tilpasse fargen og varigheten på lysene som blinker når du trykker på ringeklokken. Vi tilbyr noen anbefalte forhåndsinnstilte farger, men du kan alltid tilpasse til hvilken som helst farge du foretrekker. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for fargekompatible lys, som er oppført som "anbefalt".

For bedre synlighet anbefaler vi at du velger anbefalte, fargekompatible lys. Vurder å velge noen få lyskilder over flere rom for å balansere det å ikke forstyrre de underliggende lysforholdene for mye, samtidig som du sørger for at du legger merke til varselet uansett hvor du er i huset.

Du kan også velge hvor mange blink lysene skal gjøre før de går tilbake til sin forrige tilstand, slik at du kan skreddersy varslingen til dine behov.

Konfigurere Smart-ringeenhet og MultiChime

Du kan konfigurere ulike lydstyrker for Smart-ringeenheten via redigeringsskjermen i appen til den kablede ringeklokken. Dette lar deg sette opp opptil 10 forskjellige tidsluker, hver med forskjellig ringetone og volum for klokkene dine.

På samme måte kan du konfigurere forskjellige lysfarger for MultiChime med lys gjennom appen. Opptil 10 forskjellige tidsluker kan stilles inn, hver med en annen farge for lysene dine.

Du trenger ikke alltid å ha lyd eller lys som ringer når den kablede dørklokken trykkes på. Oppførselen til de smarte klokkene og lysene dine kan konfigureres gjennom dagen, inkludert å dempe eller deaktivere dem. Du kan velge å ha lyd uten lys eller omvendt.

Noen lys er oppført som "anbefalt" ved konfigurering av MultiChime fordi de er fargekompatible, noe som gir bedre kontrast gjennom dagen. Ikke-anbefalte lys vil som standard alltid blinke hvitt.

Lys som deltar i MultiChime vil alltid blinke i et fast mønster mellom AV og full lysstyrke.

Hvis du har ytterligere spørsmål eller trenger ytterligere støtte, kan du kontakte kundeserviceteamet vårt.