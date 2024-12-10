Philips Hue and Matter: Komplett oppsett- og støtteveiledning

Philips Hue and Matter: Komplett oppsett- og støtteveiledning

Innledning: To måter å sette opp Hue med Matter på

Philips Hue støtter Matter, den universelle smarthjemstandarden som gjør det mulig for enheter fra forskjellige merker å fungere sømløst sammen. Du kan sette opp Hue-pærer med Matter på to forskjellige måter:

1. Med en Hue Bridge

Best for brukere med et eksisterende Hue-økosystem eller de som ønsker tilgang til avanserte funksjoner og maksimal kompatibilitet.

2. Uten en Hue Bridge (direkte konfigurasjon)

Ideell for brukere med nye Matter-aktiverte Hue pærer og Essential-pærer (som A19-modellen) som ønsker et enklere oppsett ved hjelp av plattformer som Apple Home, Google Home eller Alexa.

 Alternativ 1: Oppsett med en Hue Bridge

Hvorfor burde du bruke en Hue Bridge?

Støtter alle Hue-produkter , inkludert eldre lyspærer som ikke støtter Matter.

, inkludert eldre lyspærer som ikke støtter Matter. Aktiverer avanserte funksjoner som: Gradientbelysning Dynamiske scener Underholdningssynkronisering (med Hue Sync Box)

som: Den gir sentralisert kontroll via Hue appen i tillegg til partnernes økosystemapper

via Hue appen i tillegg til partnernes økosystemapper Fremtidssikring: Hue Bridge oppdateres jevnlig for å støtte nye standarder og funksjoner, slik at smarthjemmet ditt forblir kompatibelt med fremtidige teknologier.

Hue Bridge oppdateres jevnlig for å støtte nye standarder og funksjoner, slik at smarthjemmet ditt forblir kompatibelt med fremtidige teknologier. Alle som allerede bruker Alexa, Google eller SmartThings til å styre Hue-lysene sine, får det beste fra begge verdener (kontroll for flere administratorer og alle de avanserte kontrollfunksjonene som allerede er utviklet med disse partnerne).

Oppsettinstruksjoner

Koble til Hue Bridge og slå den på. Installer Hue-appen og følg instruksjonene for å legge til Hue Bridge og lyspærer Aktiver Matter-integrering: Gå til Innstillinger > Smarte hjem i Hue appen.

i Hue appen. Velg plattformen din (Apple, Google, Alexa) og følg koblingsinstruksjonene.

 Alternativ 2: Oppsett uten Hue Bridge (direkte via Matter-aktiverte lyspærer)

Det du trenger

Matter-aktiverte Hue-lys (med Matter-logo på emballasjen).

En Matter-kontrollerhub som støtter Thread, altså en Thread Border-ruter (f.eks. Apple HomePod Mini, Google Nest Hub 2. generasjon, Amazon Echo 4. generasjon).

Oppsettinstruksjoner

Åpne smarthjem-appen din (Apple Home, Google Home, Alexa). Legg til en ny enhet Skann QR-koden på installasjonsveiledningen (Matter QR-kode) eller skriv inn den 11-sifrede sammenkoblingskoden. Slå på lyspæren og sørg for at den er i sammenkoblingsmodus (blinker eller tilbakestilles om nødvendig). Tilpass lyspæren: Gi den et navn, tilordne den til et rom og test automatiseringer.

Tips: Hvis lyspæren tidligere var koblet til en Hue Bridge, må du fjerne den fra Hue Bridge før du parer den direkte via Matter.

Sammenligning av funksjoner: konfigurasjon med Hue Bridge vs. direkte via Matter

Funksjon Med Hue Bridge via Matter Direkte via Matter Fungerer med alle Hue-pærer ✅ ❌ (kun Matter-aktiverte lys) Avanserte lyseffekter ✅ ❌ Adaptiv belysning (Apple) ✅ ✅ Hue Entertainment-synkronisering ✅ ❌ Støtte for flere administratorer ✅ ✅ Trådstøtte ❌ ✅ (hvis støttet) Lokal kontroll (offline) ✅ ✅ (hvis Thread brukes)

 økosystemspesifikke konfigurasjonstips

Apple Home

Med Hue Bridge : Bruk Hue appen til å koble til Apple Home-kontoen din.

: Bruk Hue appen til å koble til Apple Home-kontoen din. Uten Hue Bridge: Skann Matter QR-koden i Apple Home-appen. iOS 18+-brukere trenger ikke en HomePod eller Apple TV for å koble sammen Matter-enheter.

Google Home

Med Hue Bridge:

Støttede kontrollere:

Høyttalere: Google Home, Google Home Mini, Nest Mini, Nest Audio

Skjermer: Nest Hub (1. generasjon), Nest Hub (2. generasjon), Nest Hub Max

Wi-Fi-rutere: Nest Wi-Fi Pro (Wi-Fi 6E)

Streamere: Google TV Streamer (4K)

Uten Hue Bridge:

Støttede kontrollere : Nest Hub (2. generasjon), Nest Hub Max, Nest Wi-Fi Pro, Google TV (4K).

: Nest Hub (2. generasjon), Nest Hub Max, Nest Wi-Fi Pro, Google TV (4K). Oppsett: Bruk Google Home-appen til å skanne QR-koden eller angi sammenkoblingskoden.

Amazon Alexa

Med Hue Bridge:

Støttede kontrollere: Echo Dot (2. generasjon og nyere), Echo Spot, Echo Show (alle generasjoner), Echo Hub, Echo Studio (1. og 2. generasjon), Echo Flex, Echo Plus (2. generasjon), Echo Input, Eero Pro 6E, Pro 6, 6+, 6, PoE 6, PoE-gateway, Max 7

Uten Hue Bridge:

Støttede kontrollere: Echo (4. generasjon), Echo Show 8+, Echo Hub, Echo Studio (1. og 2. generasjon), Eero Pro, 6, Max 7.

Oppsett: Bruk Alexa-appen til å skanne QR-koden eller skriv inn den manuelle paringskoden.

️ Feilsøking og tips

Vanlige problemer

Lyspæren svarer ikke : Sjekk strøm og Wi-Fi: Sørg for at telefonen og Matter Hub er koblet til samme Wi-Fi-nettverk. Start lyspæra på nytt eller tilbakestill den. Oppdater lyspærens fastvare og apper

: Mistet QR-kode : Bruk den manuelle paringskoden som er trykt på lyspæra.

: Legge til i flere apper : Bruk den originale appen til å generere en ny Matter-oppsettkode for hver ekstra plattform.

:

Tilbakestilling av en Matter-lyspære

Se trinnene for tilbakestilling av lyspæren her Slik tilbakestiller du Philips Hue belysning til fabrikkstandard | Philips Hue

 Om Matter via Thread

Thread er en strømbesparende mesh-nettverksprotokoll som brukes av Matter.

er en strømbesparende mesh-nettverksprotokoll som brukes av Matter. Noen Hue-pærer støtter Thread, som muliggjør raskere responstider og lokal kontroll .

og . Den krever en Thread Border-ruter , som: Apple HomePod Mini Google Nest Hub (2. generasjon) Amazon Echo (4. generasjon)

, som:

 Krav til operativsystemet

iOS : iOS 16+ (iOS 18+ fjerner behovet for et hjemmeknutepunkt).

: iOS 16+ (iOS 18+ fjerner behovet for et hjemmeknutepunkt). Android: Kompatibel med Android-versjoner som støtter Hue-appen og Matter.

Støtte for flere administratorer

Matter lar deg kontrollere enheter fra flere økosystemer samtidig. Slik deler du en enhet:

Åpne den opprinnelige appen der enheten først ble lagt til. Generer en ny oppsettkode. Bruk koden på en annen plattform (f.eks. legg til en Hue bulb i både Apple Home og Google Home).

✅ Avsluttende tanker

Enten du er nybegynner eller erfaren smarthusbruker, gir Philips Hue med Matter deg fleksibilitet:

Bruk Hue Bridge for tilgang til alle funksjoner og støtte for eldre modeller.

for tilgang til alle funksjoner og støtte for eldre modeller. Bruk Matter-aktiverte lyspærer direkte for en strømlinjeformet, hub-fri opplevelse.

Begge løsningene tilbyr sikker, pålitelig og fremtidssikker smartbelysning.